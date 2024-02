Alicia Barreiro, atleta ferrolana: “El Mundial sub 20 sería lo máximo a lo que podría aspirar”

El cambio de categoría no ha impedido que la atleta del Ría Ferrol, Alicia Barreiro López, vuelva a inscribir su nombre como una de las mejores deportistas de Galicia. La local no sólo repitió el título logrado el pasado año en el Campeonato Gallego sub 18 de pista cubierta de Ourense en 400 metros, si no que aumentó este oro con el conseguido en los 200, en esta ocasión ya en edad sub 20, asimismo en esas instalaciones.

Un doblete dorado que la ferrolana hizo con una alta exigencia, firmando el triunfo en la distancia más larga por la mañana y ya por la tarde la semifinal y la final del doble hectómetro. En la que es su prueba favorita, el 400 “llevaba un segundo más de lo que hice –acabó con 56.10– y estoy muy contenta”, comentaba emocionada la deportista, señalando además que su técnico, Marcelino Crespo “decía que estábamos para eso, pero siempre hay la incertidumbre de si sale o no”, comenta cauta la integrante del Ría de 17 años.

Y es que a pesar de lo logrado hasta la fecha, Barreiro confiesa sentirse siempre muy nerviosa antes de “cualquier tipo de competición”, cuenta. “Creo que es la presión de saber que estamos bien, que estoy preparada, pero ¿y si llegas y después de tantos meses no sale lo que preparaste? Es mucha tensión”.

“Leiría fue increíble”



Añadiendo dos títulos gallegos más a su ya largo palmarés a pesar de su juventud, Barreiro mira ya al Campeonato de España de Salamanca “indoor” de la próxima semana, para acceder a una final que se le resistió el pasado marzo precisamente en los 400.



.Y en el relevo de esta distancia podría llegar en verano la que sería la segunda internacionalidad de la del Ría Ferrol, tras la vivida el pasado año en el Encuentro Internacional Portugal-España, en Leiría. Una experiencia que Barreiro recuerda con gran alegría, explicando que “fue increíble, me lo pasé increíble. Fue una cosa totalmente nueva y el premio más grande desde que empecé en el atletismo, representar a España”.

Una indumentaria, la roja, que Barreiro sigue trabajando para volver a vestir, con opciones de hacerlo en el próximo Campeonato del Mundo sub 20 que se disputa en agosto. La ferrolana ha sido incluida en un grupo de seguimiento de la Real Federación Española de la disciplina como una de las atletas que podrían conformar el equipo de relevos de 4x400.



“Nos hacen un seguimiento desde principio de temporada, lesiones, campeonatos a los que vamos, cómo evolucionamos...”, cuenta Barreiro, un camino que se aclarará con el inicio de la campaña al aire libre y con las correspondientes concentraciones. “Es algo que te da mucha motivación. Sería lo máximo a lo que podría aspirar” comenta Barreiro, si bien y como apunta, sin obsesionarse “nuestro objetivo ahora es el Nacional y las marcas”. Barreiro habla con un “nosotros”, ya que todos sus logros son también de su técnico, Crespo, “ya que nada de esto lo podría haber conseguido sin él. Le doy las gracias por apoyarme y confiar en mí siempre”.