Álex López: “La recompensa es mucho mayor que el esfuerzo”

No hay tiempo para lamentaciones, pero sí para análisis. Y el de Álex López sobre las luces y las sombras de “su” Racing en esta recta final de campaña es claro. “Fuera de casa nos está costando mucho”, apunta el ferrolano que despeja las dudas sobre si este ligero bajón –a domicilio y en ocasiones en casa– llega propiciado por un cansancio físico y/o mental.



“Creo que no pero influye mucho. Una temporada en Segunda División son muchos partidos, hay diferentes picos de rendimiento. Y es como todo, cuando los resultados son mucho más positivos, todo es más sencillo, sales a jugar, te encuentras mejor, con más confianza... El cansancio parece que no existe”, señala López, añadiendo que “es como las fases de los partidos y cuando hay un cambio de situación, parece que te cuesta más llegar. Influye todo un poco, pero creo que físicamente cada vez los equipos están más preparados, los jugadores, para aguantar todo”.

Más solidez

Y dentro de este todo, esta el hecho de superar situaciones en las que, como uno de los capitanes verdes señala “la recompensa es mucho mayor que el esfuerzo que requiere”. El caldero de oro al final del arcoíris es, en este caso, el poder disputar el playoff de ascenso a Primera División y que “es un ilusión que puede mucho más”.



Recuperar la solidez y concentración mostradas en muchos partidos es otro de los debe para López, y asimismo para el choque de este domingo ante un Tenerife contra el que, ya avisa el local, “es importante que estemos al 120 por cien y que como ya demostramos podemos competir contra cualquiera”.

Suerte e inconformismo

A falta de cinco duelos, la balanza se decanta más hacia el lado del haber verde, como así lo desglosa el propio López. En primer lugar apuntando de nuevo a la privilegiada situación del Racing, entre formaciones que “antes de empezar la temporada tenían como objetivo estar sí o sí en playoff. Pues ahí estamos nosotros peleando con ellos, y a ellos también les está costando mucho terminar, y estamos hablando a estas alturas de entrar en una promoción por subir a Primera División”.



Con una segunda vuelta –siguiendo la tónica del final de la primera– en la que el ferrolano ha entrado mucho más en liza –”estoy muy contento”, señala–, este nuevo resurgir todavía no es, como el mismo señala, suficiente, como tampoco lo es la situación de los suyos mientras haya sitio para dar un paso más. “Nunca me conformo, quedan cinco partidos, intento siempre aportar, y es un objetivo demasiado bonito e ilusionante como para no pelearlo hasta el final”. En esta lista de cosas a favor entran asimismo los tropiezos que también tienen los rivales directos y “para nosotros también es positivo y nos permite estar ahí, al acecho de lo que puede suceder”.