Álex López: “En Leganés se vio lo bueno que puede ser el equipo”

No es el lugar donde le gustaría haber estado, pero el capitán ferrolano Álex López pudo ver desde el banquillo el antes, el durante y el después de la ­acción que supuso el cambio de paradigma en el choque de los suyos ante el líder Leganés el pasado domingo.



Un comentado minuto 29 que si bien borró lo que parecía iba a ser un nuevo triunfo del Racing matando a otro gigante, mostró, de nuevo, a una formación verde que sabe adaptarse y crecerse en las desgracias más inesperadas, consiguiendo en esta ocasión “sólo” herir al cíclope.

Penalti mediático

Y, a pesar de estar ya pensando en el siguiente partido ante el Albacete, la marejada provocada por los colegiados el domingo hace que “se está hablando bastante de ello. Lo que ocurrió es muy difícil cambiarlo. Fue un error que nos perjudicó muchísimo, porque estábamos haciendo un partido de sobresaliente”, comenta López, poniendo sobre la mesa el hecho de que “los árbitros también cometen errores y no pasa nada por hablarlo. Considero que tienen que empezar a reconocerlos, hablar, explicar situaciones, porqué deciden lo qué deciden...”.



Especialmente pudiendo tirar de ayudas como el VAR, señalando López que le “sorprende que con una herramienta así no fuesen capaces de cambiar una decisión muy complicada. Esperamos no tener que acordarnos de estos puntos que se escapan cuando se vaya apretando la clasificación”, sentenciaba el ferrolano que, asimismo, aprovechó la marcha al vestuario al descanso para intentar “sonsacar” más información sobre la decisión tomada por González Díaz. “Tenía curiosidad por su interpretación y quería también recordar lo que nos dijeron al principio de la temporada, que esas acciones, esos ‘penaltitos’, no iban a pitarlos”.



Hasta ese fatídico momento, el ferrolano, uno de los pilares del grupo verde, pudo disfrutar de “los mejores minutos de toda la temporada”, sentencia sin dudas, “me tocó verlo desde fuera y veía a mis compañeros muy cómodos en campo. Esos minutos hablan de lo qué es este equipo, de lo bueno que puede llegar a ser y es lo que nos está llevando a estar en esta situación. Esto es un equipo en mayúsculas”. Porque para López el Racing todavía tiene mucho margen de mejora por lo que “no hay que conformarse, seguir creyéndonos, desde la humildad, que somos capaces de competir con cualquiera”.



Una competición que, casualidades del calendario, ha querido que después de este mediático Leganés-Racing liguero este duelo se repita en la Copa, una especie de segunda oportunidad del karma para terminar el trabajo empezado en Butarque. “Es una oportunidad bonita para darle alegrías a nuestra gente, disfrutar de un partido de Copa en csa, pasar de ronda y ojalá pueda venir un Primera”.

Albacete

Pero antes de este duelo que tendrá lugar el próximo jueves, el grupo del ferrolano recibe en casa el domingo, y ya abandonando el horario del vermú, a un Albacete que, como confiesa “me gusta mucho. Albés es un pedazo de entrenador que saca un rendimiento tremendo de sus equipos”. Una formación manchega que, tras una gran campaña el pasado año, ésta todavía no ha entrado en su raíl “pero no tengo duda de que va a estar arriba y va a poner las cosas difíciles porque tiene las ideas claras y jugadores talentosos y desequilibrantes”. Un camino que podría extrapolarse de momento, a lo vivido por el Racing, si bien López no quiere adelantarse a acontecimiento y sí “disfrutar del camino, que nos costó mucho llegar donde estamos”.

No es suerte, es trabajo

Un nuevo choque en A Malata con el que el grupo verde se aproxima a esa fecha de 17 de diciembre en la que sumó su última derrota en casa –el 15 de enero ante el Sanse comenzó a construir el muro con un 3-0–, con un aniversario de invicto cada vez más cercano. “Eso dice que el equipo lleva mucho tiempo haciendo un trabajo tremendo”, confiesa, “estamos empezando a querernos mucho más y valorarnos, y ahora que estamos en el fútbol profesional todo son buenas palabras hacia nuestra afición. Esto es un proceso, no es suerte ni es azar, es un gran trabajo”.

David Castro

La Real Federación Española hizo públicos este miércoles los acuerdos del Comité de Disciplina y en los que figura la sanción de un partido al futbolista verde David Castro por “expulsión directa durante el partido”, con multa accesoria tanto para el club como para el propio jugador. Una decisión que no sorprende, si bien cae fuera de la lógica tras ver que “al árbitro sí que lo meten en la nevera, y al del VAR, pero la sanción sigue”, señala Álex López, “no sé como puede ser, es un poco extraño, por lógica tendrían que quitársela”. Y es que además del daño sufrido durante el propio duelo ante el Leganés “pierdes a un compañero los partidos que sean, y todo lo que genera, y aunque no seas culpable pasas una semana muy complicada e intentamos ayudar a David, que no es su culpa”.