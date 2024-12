Álex López, capitán del Racing de Ferrol: “Necesitamos que venga gente que nos ayude a aumentar el nivel competitivo”

A las duras y a las maduras. Álex López –Ferrol, 1988–, cuyo cumpleaños celebrará próximamente de nuevo vestido de “su” verde, es ese nombre que toda la afición racinguista tiene como imagen de sentimiento de equipo y, sin duda, de capitán de los suyos. Tras anunciar su continuidad durante una campaña más, eso sí, mantenida en vilo hasta casi mediados de julio –y sentenciada con un “el Racing no puede prescindir de Álex López”, en palabras del director deportivo, Carlos Mouriz–, el canterano local habla de la complicada situación por la que atraviesa su equipo.

¡Qué Navidad tan diferente este año a la del año pasado, cuánto pueden cambiar las cosas!

Sí, la verdad. La pasada nos encontrábamos en puestos de ascenso directo, nuestra primera temporada después del ascenso a una categoría tan complicada como Segunda División, con dinámicas positivas... Este año, al revés, nos está tocando sufrir, están siendo unos meses muy complicados, porque no terminamos de salir de ahí abajo, de tener mejores sensaciones, pero los que llevamos mucho tiempo en esto entendemos cómo funciona y lo más importante es no dejar de trabajar en lo que se está haciendo. No tengo dudas de que al final le daremos la vuelta.

¿De qué hablan en el vestuario para revertir esta situación, para encontrar esa continuidad de juego y resultados que falta?

Analizamos en lo que vamos bien, lo que hacemos mal, lo que podemos mejorar, lo que tenemos que corregir... Bueno, es la realidad, nos está faltando esa regularidad, y más en esta categoría que es muy exigente, y los que al final terminan consiguiendo los objetivos son los que son sólidos y fiables durante mayor tiempo de la temporada. No podemos negar la realidad, estamos haciendo muchas cosas mal, porque nuestra situación clasificatoria nos lo dice. Ahora tenemos un periodo también que hay que aprovechar para limpiar la mente, de reflexión, analizar y afrontar la segunda vuelta como la tenemos que afrontar, que no es otra que con la necesidad de hacer muchos puntos y hacer las cosas mucho mejor de lo que estamos haciendo.

Mirando la gran primera vuelta firmada la campaña pasada, ¿cree que es posible hacer ahora una segunda igual de buena, de ese nivel?

Yo creo que es posible y tiene que ser posible. Entiendo que el club también va a buscar reforzarse, necesitamos que venga gente que nos ayude a aumentar el nivel competitivo, que nos ayude a hacer mejor las cosas, es una realidad. A día de hoy no hay ningún jugador en la plantilla que esté dando su verdadero nivel. Lo que hablamos muchas veces: autocrítica, pero autocrítica de la de verdad. Al final siempre decimos autocrítica pero termina siendo con el de al lado. No, eso no lo podemos hacer. Por eso también este parón nos tiene que venir bien para cada uno mirarse el ombligo, ver en lo que puede mejorar, en lo que puede dar ahora en esta segunda vuelta a ayudar al equipo al final a conseguir los objetivos.

Hay que pensar que la permanencia es posible y que está a 21 partidos, o menos...

No tengo dudas de que lo vamos a conseguir. Es difícil decirlo ahora en la situación en la que estamos pero creo que en el club se está trabajando en lo que tiene que trabajar para traer chicos que nos ayuden y creo que los que estamos, los que sigan o los que sigamos, tenemos que ser conscientes de que hay que aumentar el nivel, porque es fundamental para nosotros conseguir el objetivo de la permanencia. Nos ha costado muchísimo, es algo que los que llevamos tiempo intentamos inculcar también a los que vinieron nuevos, que nos ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo llegar a donde estamos, no sólo a nivel deportivo sino a nivel social y eso no lo podemos perder. Al final, entre todos tenemos que intentar conseguirlo porque en una mala temporada, un descenso es perjudicial para todos, para el club, a nivel individual, social, para todo y eso nos tiene que dar ese plus.

¿Cree que con esos refuerzos en el mercado de invierno podría suceder como en la pretemporada, esa tardanza en el acoplamiento?

Para mí eso son excusas, porque al final hay ejemplos de otros equipos que empezaron la temporada con muy pocos futbolistas y están ahora mismo arriba. Entonces cada jugador tiene su contexto, su forma de ser, se adaptan más o menos... Esto al final es cuestión de nivel y luego el rendimiento que das en el campo, no es cuestión de si me adapto antes o no a la ciudad... Eso no, sino de lo que hablamos es de rendimiento y es en lo que estamos ahora, a día de hoy, fallando. ¿Los que vengan? Pues lo de siempre, los que estén aquí intentar que se adapten lo antes posible, y lo principal que vengan con la mentalidad de ayudar y que nos den ese saltito.

Decía su compañero Correa tras la derrota ante el Almería que iba a ser otra noche sin dormir. Y es que esta temporada ya van demasiadas...

Sí, muchísimas. En mi caso está siendo duro, complicado, le das muchas vueltas. Al final yo soy de aquí, no me escondo nunca, salgo a la calle porque tengo que llevar los niños al cole, porque estoy por ahí.... Todo el mundo te conoce y es difícil afrontar a veces las diferentes situaciones que se puedan dar, pero eso también forma parte del fútbol. Al final te puedes hacer mucho más daño del que ya te hace un mal resultado. Hay que simplemente levantarte, analizar y entender que tienes otra oportunidad, es lo bueno del fútbol. No hay tiempo para lamentaciones, hay que aumentar cada uno el nivel, que es lo principal.

¿Y qué le dice la gente cuando lo encuentra por la calle?

Mucha gente te da ánimos, pero también te explica la frustración, pues nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Esto suele pasar cuando las cosas no van bien, es normal, la gente está frustrada, el equipo no termina de rendir, de conseguir los resultados que a todos nos gustaría. Siempre intentas lanzar el mensaje de que podemos salir entre todos, yendo de la mano, pues nos hemos visto en situaciones peores de las que hemos salido y no queda otra que afrontarlo. Pues toca sufrir, sufrimos juntos y hasta el final. Los jugadores, aumentando el rendimiento de cada uno, a nivel individual, colectivo... Y la gente, a intentar empujarnos, llevarnos en volandas como está pasando en muchos partidos y eso lo notamos. Entre todos es la manera de salir de ahí.

La afición sigue creyendo, a pesar de haber vivido momentos puntuales de cierta tensión.

Eso es normal, vienes de perder en casa de la manera que lo hicimos contra el Oviedo, vas a Gijón y allí ves camisetas verdes, muchísimas, gente esperándote para animarte, el bus a la llegada... Eso es lo que estamos consiguiendo también y es lo que no podemos perder, es que eso es lo que también nos ha costado. Lo que estamos viviendo a nivel social, por la calle ver a niños que se sienten orgullosos de ser del Racing, eso también es obligación nuestra, seguir haciéndolo, nos queda mucho, pero eso no lo podemos perder. Nosotros sólo podemos estar agradecidos a la gente, en situaciones como la que estamos, que no estamos dándole muchas alegrías, y ellos ahí están al pie del cañón, te siguen dando. Eso nos tiene que servir y también tiene que ser una motivación para decir ¡jolín, mira, esta gente tiene sus problemas y ahí están!

¿Se acuerdan mucho de los puntos que quedaron por el camino: Huesca, Eldense, Burgos...?

Ante el Granada también estás ahí y al final en un error encajas un gol.... Pero eso no sirve de nada, siempre lo digo. Igual que cuando vas arriba y no sirve de nada recordar. Simplemente analizar desde la frialdad, analizar el rendimiento tanto individual como colectivo e intentar buscar las soluciones. Al final el resultado... hay partidos en los que estás mucho mejor que el rival y pierdes, que estás peor y ganas, es centrarse solo en un resultado y no, hay que analizar y extraer conclusiones que nos sirvan.

¿Y Álex López cree en la suerte?

No, la suerte se busca, eso lo hablamos muchas veces, tuvimos mala suerte o tuvimos buena suerte... En algún momento aislado, pues sí que puede ser eso, pero no dejas de tener que buscarlo, cuantas más cosas hagas bien cuanto más centrado estés, cuanto más empeño pongas en algo, mucho más cerca estarás de conseguir los objetivos que te propongas.



¿Qué opina sobre las conversaciones acerca de la continuidad de Cristóbal en el banquillo?

Es lo habitual en el fútbol, cuando las cosas no van bien siempre es mucho más sencillo echar al entrenador que cambiar a los 25. Ya lo comenta Cristóbal, es el mundo del fútbol, ha tocado vivir todo tipo de situaciones. Yo, como estoy un poquito alejado de las redes, pues tampoco recibo muchos mensajes de ese tipo, entonces intentar afrontar el día a día de la misma manera, que no cambie mi forma de afrontarlo. Como decía antes, entre todos, al final si estás ahí abajo es que todos desde nuestra parcela no estamos dando el rendimiento que deberíamos, intentar entre todos buscar soluciones, darle la vuelta a la situación y encauzar el camino.

¿Tiene ya hecha la carta a Papá Noel o Reyes Magos? ¿Qué le pide?

Sólo tengo un objetivo, que es que mi Racing consiga el objetivo de la permanencia, seguir en el fútbol profesional, que siga creciendo a nivel social, de infraestructuras... Y no tengo otro deseo. Darle alegrías a la gente. Y es que parece que no, pero el fútbol hace mucho bien, en las últimas temporadas estamos haciendo mucho bien, también a la comarca y que siga así.

Y a nivel personal, ¿tiene el capitán “carrete” para esta temporada y algo más?

No lo sé. Ahora mismo está siendo el momento complicado, me vienen también muy bien las vacaciones para reflexionar. Entiendo muy bien la situación en la que estamos. Yo estoy a total disposición de lo que necesite el club y mientras esté aquí siempre ayudaré desde donde me toque y ya se verá. Deseo disfrutar con mi familia y mis amigos y que a nivel deportivo nos salgan las cosas bien. Si a nivel colectivo te va bien, a nivel individual también irá bien. Ya veremos a ver qué pasa.

Cantera: “Mejorar las infraestructuras permite dar un salto en la base”

La entrada del pontés David Carballo en la ecuación racinguista esta temporada –ya en duelos oficiales de Copa del Rey y liga– ha permitido contar con dos canteranos de la entidad ferrolana sobre el césped, algo muy celebrado por la afición

¿Qué opina de la llegada de David Carballo a la dinámica del primer equipo?

Ya el año pasado venía a bastantes entrenamientos, aunque no tenga dorsal de primer equipo, está en dinámica desde el primer día. Está centrado, tiene capacidad de escuchar y eso es muy importante, porque todavía es muy joven. Tiene todas las condiciones para poder llegar y tener continuidad en el fútbol profesional... Y luego influyen muchos factores. Los que estamos aquí ayudarle a que siga creciendo, mejorando. No tengo dudas de que seguirá aprovechando, siempre da lo mejor de sí, tanto cuando le toca jugar como en el día a día. Yo me alegro mucho de todo lo que está viviendo. Ojalá pueda estar con nosotros muchos años y que no sea el único, sino que empiecen a salir más canteranos, porque sería buena señal.

¿Echa de menos que no haya más nombres locales?

A todos nos gustaría, a los que somos de aquí, que haya más gente de la comarca en el primer equipo. Eso requiere un análisis mucho más profundo, no es tan sencillo como que este lo está haciendo bien con el juvenil y ya... Todo tiene su proceso. Mejorar en cuanto a infraestructuras, que nos va permitir dar un salto a nivel de fútbol base, que muchos chicos que destacan al final se acaban yendo... Ser capaces de tener algo que ofrecerles para que no se vayan y esto es algo que ha pasado. Hace muchísimos años hubo generaciones buenísimas que desafortunadamente no tuvieron continuidad en el primer equipo. Ojalá en el futuro estemos hablando de otra historia. Eso son pasitos que como club también hay que ir dando, vamos por buen camino pero todavía nos queda mucho. Ojalá que eso mejore cuando llegue la ciudad deportiva. Eso nos va a permitir hablar de otra cosas.