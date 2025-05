Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que competir por el club, la afición y nosotros”

A pesar de que el descenso del Racing a Primera RFEF ya está confirmado, el entrenador del equipo ferrolano, Alejandro Méndez, reconoce que “dar la mejor versión posible es interesante”. Por eso recuerda que “lo más inteligente es seguir buscando ese punto de motivación para continuar compitiendo y ser un equipo que se haga respetar: tenemos que hacerlo por el club, por la afición... pero también por nosotros mismos”.



Por eso, aunque reconoce que la situación no es agradable, también explica que “no es un marrón”. Al contrario, el preparador expone que “que hay que afrontar estos momentos con integridad, personalidad y profesionalidad. Es como todo en la vida. Es más, en estos momentos es donde se ve a las personas, los valores y a los profesionales”. Además, con respecto al recibimiento que espera de la afición apunta que “es soberana pero estamos en deuda con ella”. Así que, teniendo en cuenta que “es un patrimonio del club”, espera que siga ayudando como hizo en el duelo ante el Eldense.

Continuidad

Más allá de los cambios obligados, el entrenador asturiano también adelantó que no pretende hacer demasiadas variaciones en el once titular, aunque pensando en el futuro en la posibilidad de dar minutos, por ejemplo, al meta Bernad –es el único jugador de la plantilla que todavía no ha jugado–. “Pero mientras nos enfrentemos a rivales que se están jugando cosas tenemos que ir con la mejor alineación que podemos presentar en el partido para sacar los tres puntos en juego”, asegura el técnico asturiano.



Con respecto al Zaragoza, un rival del que destaca su potencial en las acciones a balón parado, Alejandro Menéndez reconoce que el Racing jugará “con la idea de madurar el partido y esperar que el rival pueda precipitarse e ir hacia arriba buscando el gol. Ahí pueden aparecer más espacios e irnos a por el gol”. Además, con respecto a un adversario que está realizando muchos cambios en sus alineaciones, el preparador explica que “su entrenador no está dando con la tecla en cuanto al juego... pero nosotros hemos hecho muchas pruebas con respecto a las alternativas que nos puede presentar. Hemos jugado contra muchos sistemas durante la temporada y seguro que es algo que vamos a saber gestionar bien”.