Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "El gol de Álvaro Giménez es un gol como una casa"

Misma película e idéntico final para un Racing de Ferrol que ante el Real Zaragoza volvió a irse de vacío (1-2). Un encuentro vital para los maños y que se les puso de cara con “un primer gol que marca un poco el partido”, apuntaba Menéndez al término del mismo, “y marca el rol de cada equipo. Uno, teniendo que llegar arriba, factor campo y otro intentando jugar mediante balones largos con los puntas, intentando transitar”. Un encuentro que, para el preparador asturiano tras el descanso “hay un cambio grande por nuestra parte, con mucho más empuje, mayor posesión”.



Unas embestidas racinguistas sin todo el premio merecido y también no señalado, como apunta Menéndez sobre el gol anulado por falta previa a Álvaro Giménez. “El gol que hace es gol, como una casa. El jugador se tropieza el solo y es gol”, subraya el técnico, “y pasa de ser 1-1 a luego, incluso una falta a Heber que no se pita, a un 0-2”. Un duro marcador en contra a tenor de las armas, pocas, mostradas por el Zaragoza con el que “el equipo no se cae, seguimos trabajando, refrescando el equipo y ahí se rompe el ir a por el partido y generamos muchas ocasiones de gol”.

El Racing recortó distancias y mantuvo viva la llama con el penalti anotado en el rechace por Josep Señé y “a partir de ahí generamos como para empatar y ganar. Al final el hacer un gol te cambia el partido, cuando lo haces no te lo dan y son muchas cosas en contra para ganar en estas circunstancias”, se lamentaba el entrenador racinguista. La entrada de Chiki e Insúa le dio al Racing, como apunta Menéndez “más iniciativa, más agresividad, más llegadas”.



A pesar de esas numerosas embestidas finales, el tempranero tanto condicionó el choque. “Ellos salieron fuertes y creo que nos ha sorprendido el balón. Sabíamos que jugaban muy largo, muy directo, pero esos balones a las espaldas nos ha costado mucho defenderlos. También es cierto que hoy nos faltaba ahí gente con más contundencia", comentaba el técnico sobre la ausencia de Naldo y Puric.

"Fran ha sufrido por momentos y creo que nos ha costado. Luego nos hemos recompuesto y ajustado un poco más, pero nos hicieron tres o cuatro jugadas que nos costaba defenderlas. Es un inicio que como hablamos otras veces no debe de pasar porque eso trastoca mucho los planes de partido", añadía.