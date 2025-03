Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Hemos dejado a un Dépor gris que no nos ha hecho daño en ningún momento"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró contento por el rendimiento de los suyos a pesar de caer ante un Dépor que "no nos ha hecho daño en ningún momento". De igual manera, destacó el apoyo de la afición durante todo el encuentro hasta el punto de que "hubo momentos en que tanto ellos como nosotros éramos uno".

Valoración del partido: "Hemos puesto muchísimas cosas. Todas positivas, menos el resultado. Es muy injusto. Creo que en los primeros 20 minutos, el Dépor pudo hacer ese gol en una jugada aislada. A partir, todo el partido del Racing, especialmente en la segunda parte. Por llegadas, ocasiones, centros laterales, hemos dominado más. Los tiros de Naïm, el de Raúl, el que no llegó Álvaro Giménez. Al equipo no se le puede reprochar nada porque ha hecho un gran partido".

El Racing que él quiere: "Todos tenemos la misma impresión. Hemos hecho un gran partido, en que le hemos dado mucho contenido al juego. La sensación desde dentro no sólo era de estar dominando, sino de controlar el partido a pesar de no tener el balón. Sólo faltó empatar. Si lo lográbamos, podíamos haber ganado. Ha sido un partido completísimo en el que todos han estado a buen nivel. El equipo ha robado bien y apretado bien. Hemos dejado a un Dépor gris que no nos ha hecho daño en ningún momento".

Falta de gol: "Nos penaliza mucho porque te obliga a no tener un error. El gol de hoy no es un error. Ha sido un gran pase y una gran finalización. Los jugadores de arriba del Dépor tienen esa finalización. Tenemos seis ocasiones de gol muy claras. El equipo sigue mejorado, pero eso no se refleja en el marcador".

Gran esfuerzo de la plantilla: "El equipo se ha vaciado. Se va con una decepción grande porque quería ganar el partido. Habíamos hablado de este gran ambiente y de que queríamos ganar el derbi por la afición. No ha podido ser, pero hay que agarrarse al equipo. Hemos conseguido que la afición y equipo fuéramos uno. Ha valorado el esfuerzo y el trabajo".

Ambiente: "Me pareció increíble como se volcaron con el equipo. Cómo ha querido empujar. En muchos momentos éramos uno empujando. El equipo se sentían protegido y con la seguridad que te da tener a alguien detrás. Ha habido una buena afinidad. Ha sido un partido dónde todos marchamos entre comillas contentos. Unos con el resultado y otros con el trabajo realizado".

Jugar con dos delanteros: "El equipo estaba bien, pero había que refrescarlos. También buscar otras opciones y posicionamientos para alterar al rival. De alguna manera, seguimos jugando en campo rival y llegando mucho por fuera. Nuestra sensación era de llegar el gol y para ellos era asfixiante como defendernos. Al final, sólo es empujarla y eso nos genera incomodidad grande porque haberlo conseguir y llevarnos un buen resultado".

Actuación de Fran Manzanara: "Creo que todo el equipo ha estado a buen nivel. Quitando Yoel, que sólo ha tenido dos acciones. Vas jugador por jugar han hecho un gran partido. Brais ha estado muy bien. Los centrales han ganado los duelos. Buñuel ha sido muy vertical. Por dentro, Fran ha brillado, Señé también hizo un trabajo fenomenal y los de afuera también. Arriba han trabajado. Por eso, el equipo ha hecho un gran partido porque todos tienen un buen notable. Es un poco desilusionante estar hablando de esto por la situación en la que estamos. Te da mucha rabia".

Balón parado: "Lo que se trabaja sale. El equipo hace muchas cosas bien. Es cierto que todo acaba en que no haces y la situación de estar ahí. Te hacen un gol y no ganas. El equipo trabaja muy bien, cada día juega mejor. Hemos hecho el doble de pases que el Dépor y a partir de ahí nos llega para ser mejor, pero no tenemos ese fruto de la victoria por la falta de efectividad".

Raúl Blanco: "Por semana trabajamos muchas variantes. Raúl se siente a gusto tanto por fuera como por dentro. Nos puede dar muchas alternativas. Resaltar que ayuda mucha al equipo. Nos da muchas variantes en función del rival".

Mensaje para la afición: "Nosotros sólo podemos trabajar, continuar y que el partido de hoy sea un referente para seguir compitiendo. Es ir jornada a jornada. Entendemos que jugar así, haciéndose este tipo de partido, que podemos intentar que la gente tenga más ánimo. Todos somos del Racing y que todos estemos juntos".

Frustración: "Hay mucho desgaste por parte del cuerpo técnico porque trabajamos mucho el aspecto mental. Los jugadores quieren llegar al final vivos. Trabajan para ellos durante toda la semana. Desde ahí nos cuesta poco. Todo lo que dependa de mí es para cada día ser mejores".