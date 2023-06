Ale de Paz: “Tengo el gusanillo de saber cómo va a ser mi regreso”

Vuelve Ale de Paz –Neda, 1995– al primer equipo en el que jugó fuera de Ferrolterra, el Poio Pescamar, y lo hace, pese a haber estado allí cuatro temporadas, “con algo de nervios por saber cómo me recibirán”. El equipo pontevedrés fue este último año la gran alternativa a Futsi Navalcarnero y Pescados Rubén Burela, los dos grandes del fútbol sala español, y De Paz quiere contribuir a consolidar esa posición.

¿Cómo es la sensación de “volver a casa” y hacerlo como una jugadora más madura después de tres años en Burela y otro en Marín?

Poio fue mi primera experiencia fuera de casa, en la que crecí un montón y creo que vuelvo como una jugadora distinta, con las ganas y el nerviosismo de ver cómo me reciben. No tengo duda de que será un buen recibimiento, pero tengo ese gusanillo. No me refiero deportivamente, sino más personal. A nivel competitivo, sé que lo voy a dar todo por el equipo: nunca me guardo nada.



Vuelve con más experiencia, con muchas internacionalidades a la espalda, con muchos títulos, lo que la convertirá en una de las jugadoras de referencia...

Tuve la suerte de que prácticamente todo lo que jugamos en Burela lo ganamos, y es verdad que tengo esa experiencia y ojalá podamos llegar en Poio a esos momentos importantes de los torneos.

¿Coincidirá con muchas jugadoras de su anterior etapa?

La plantilla cambió bastante. Con respecto a cuando estaba allí solo queda una, Irene García, aunque también es verdad que con Martita o con Ro coincidí en la selección y con Sandra y Elena dos años en Burela. Al final, de un lado o de otro, las conozco a casi todas.

¿Cómo fue la experiencia en Marín? ¿Fue una salida prematura?

Yo siempre fui consciente de que iba al Marín, un equipo recién ascendido que lógicamente no tiene nada que ver con el Burela, que quiere ganarlo todo. Los objetivos, por lo tanto, no son los mismos. Deportivamente, a lo mejor esperaba algo más, aunque disputamos la final de la Copa Galicia y de la Copa de la Reina. Aún así, me quedé muy sorprendida para bien, y a nivel personal con el grupo de compañeras estuve encantadísima.

Poio fue capaz de clasificarse segundo en la liga regular y disputar las semifinales. ¿Es la alternativa a los dos grandes?

En liga fue de los más regulares, pero es verdad que en los momentos determinantes el Burela demostró por qué es el Burela y eso significa que no se pone nervioso, tiene esa experiencia en momentos clave. Ahí hay mucho trabajo detrás y creo que eso es lo que está logrando Poio ahora mismo.

¿Sigue la trayectoria de sus primeros equipos, A Fervenza y Valdetires?

Sí, las sigo. Estuve en los dos equipos y siempre estoy pendiente, como también lo estoy de O Parrulo. Cada vez es más difícil y cuesta más tener equipos en categorías altas, atraer patrocinadores y poder traer gente aquí: en esto parece que hay que remar siempre a contracorriente.