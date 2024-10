Recepción Club de Atletismo Narón

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el edil de Deportes, Ibán Santalla, abrieron las puertas del consistorio al Club Atletismo Narón para felicitar a su equipo sub 14 masculino, campeones nacionales desde el pasado domingo. Pedro Moirón, Martín Barredo, Enrique García, Martín Saavedra, Antón Díaz, Xoán Galego, Mario García y Sergio González fueron los jóvenes felicitados por los dirigentes políticos.

A la cita acudía también Ángela Lendoiro, del equipo femenino sub 14 y clasificada en lanzamiento de peso, así como los entrenadores Manuel Polo, Evelyn Fernández y Alberto Casal. Ferreiro se dirigió a los jóvenes atletas asegurándoles que “sodes un exemplo a seguir no mundo do deporte na nosa cidade, un orgullo para as naronesas e naroneses e sodes xa parte da historia desta cidade”.

"Este é o primeiro título que temos no club de campións de España", indicó por su parte Polo, "vai ser un reforzo moi importante para o atletismo porque vai poñer o foco no traballo realizado durante anos e é un empuxón moi importante e unha subida de autoestima no conxunto”.