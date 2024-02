Un ajustado desempate deja a Dani Castro en quinto lugar

Un igualadísimo desempate privó al pontés Daniel Castro de subirse al podio en la que fue la prueba reina de la campaña de tiro con arco en sala, el Campeonato de España “indoor” que hasta hoy se disputó en Jaén con los mejores arqueros de todo el país.



El olímpico de la villa inició su camino en la prueba andaluza ocupando la octava posición en el “round” clasificatorio, en una semana en la que el de As Pontes venía de competir en la última prueba del World Series y todavía convaleciente de una caída. Así, y mejor de las lesiones producidas por este accidente, Castro firmó un total de 577 puntos en las primeras tiradas, accediendo a las eliminatorias en este “top 10”. En estos duelos directos, el pontés se mostró intratable, superando sus emparejamientos de dieciseisavos y octavos con un claro 6-0 en el marcador ante el madrileño Dávila y el aragonés Guillén.

El punto de inflexión llegó para el de As Pontes en cuartos, cuando midió fuerzas con su compañero de selección Andrés Temiño. Un duelo que se tuvo que resolver en la flecha de desempate, y en el que una serie de decisiones arbitrales desconcertaron a Castro. En esta última flecha, fue el juez el que tuvo que decidir la flecha ganadora, debido a la igualdad entre ambas. Así las cosas Castro cerró aquí su concurso con cierto sabor agridulce ·”decepcionado pero contento por lo que hice y lo que pude controlar”, señala el de la villa, “cabeza alta y a seguir”.



Mientras, Temiño avanzó hasta una final en la que se impuso a otro de los jóvenes componentes de la selección, Javier Mérida, por un marcador de 7-1. Pablo Acha fue el encargado de completar este podio ganando en el bronce a Aitor Ramiro.

Una competición estatal en la que Castro formó asimismo parte de la selección gallega que también se quedó con la miel en los labios. El grupo “irmandiño” del pontés, junto con Ramón Garrido y Marcos Rodríguez, cayó en semifinales ante Baleares, disputándose el tercer lugar con una Andalucía que se hizo con la medalla por un ajustado 5-4.

Cantera

Una competición estatal en la que también estuvieron en liza cinco canteranos del Arco Narón, asimismo formando con el grupo gallego. Fue precisamente con Galicia con la que firmaron sus mejores resultados. Así, Lúa Teijeiro firmó el sexto lugar con el ourensano Beltrán Doval en sub 15 mixto, mientras que en la cita femenina, con la también naronesa Lía Lage –y Noa Ocampo, del Cachamuíña– fueron séptimas. En sub 18 mixto, Elías Montenegro y la pontevedresa María Otero llegaron hasta cuartos, dejando al combinado gallego en la octava plaza.

A nivel individual, Teijeiro logró un trabajado “top 10” al ser novena, en la que fue su primer competición fuera de Galicia. Montenegro y Laura Matesanz terminaron en decimoséptimo lugar en sub 18 y sub 21, mientras que en absoluto no conseguían superar el corte.