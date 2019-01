El ajedrez ferrolano traslada su casa desde el Cantón a Porta Nova

La inauguración de la Casa do Xadrez en el Cantón de Molíns a comienzos de este siglo supuso un punto de inflexión para los clubes locales, que dieron un salto de calidad cuantitativo y cualitativo en cuanto a instalaciones para esta práctica de esta disciplina. Sin embargo, la posterior ubicación en estas mismas dependencias de una ludoteca municipal y del Aula Ecolóxica Urbana fue recortando el espacio disponible para uso deportivo.

La Casa do Xadrez se convirtió para los amantes de esta especialidad en el “sótano do xadrez”, una ubicación con deficientes condiciones de seguridad y, sobre todo, que se quedaba pequeña para albergar las actividades de una especialidad que solo en la ciudad cuenta con más de 800 licencias.

El Circulo Ferrolán de Xadrez, entidad encargada de la gestión de este espacio, llevaba ya años reclamando a las distintas corporaciones que pasaron por el Concello departamental un nuevo emplazamiento que cubriese sus necesidades reales. Una petición que, finalmente, se hizo realidad en el último pleno del año, con la concesión en precario, es decir, sin coste para el club, de un local en el Centro Comercial Porta Nova. Será una reubicación provisional a efectos burocráticos, pero que tiene todos los visos de convertirse en definitiva una vez se desarrolle este año el Plan de Usos de este área, con el que se tratará de dar cabida en las instalaciones vacías a otras entidades sociales, vecinales y deportivas.

Mientras tanto, y tal y como explica Xan Rey, del Círculo Ferrolán de Xadrez, esta medida calificada en el propio pleno “de urgencia”, cambiará radicalmente las condiciones en las que los clubes de la ciudad desarrollan su actividad diaria y les permitirá optar también a la celebración de nuevos proyectos.

En la Casa do Xadrez apenas cabían 60 jugadores, cuando la media de participantes en muchas de las actividades programadas supera con creces los cien. Ello obligaba al club a trasladar el material a otras ubicaciones, lo que limitaba bastante su capacidad para organizar torneos. De hecho, y ante la incertidumbre acerca de si contaría ya con su nuevo emplazamiento, el CFX declinó la organización del Provincial a finales de este mes.

En los próximos días, se hará efectivo ese traslado al local que en el pasado ocupó “Los Telares”, en la tercera planta del Centro Comercial Porta Nova. Un local con capacidad para más de 300 personas y que está perfectamente acondicionado para su uso inmediato.

Aunque la cesión es nominal al Círculo Ferrolán de Xadrez, el club la administrará, como hasta ahora, en beneficio de todas las entidades ajedrecísticas locales. Su estreno oficial podría darse ya a finales de este mismo mes en las primeras jornadas de la Liga Gallega de Clubes.