Aitor Buñuel, lateral racinguista: "Volvería a meter la cabeza las veces que hiciese falta"

La Liga Hypermotion no para, y la recuperación del navarro Aitor Buñuel tampoco y, asimismo, avanzando esta a la misma rapidez que lo hace la competición de Segunda División. Hace poco más de un mes y medio el lateral racinguista salía del estadio de Riazor en ambulancia, tras un aparatoso choque de cabezas con el coruñés Pablo Vázquez y que llevó al jugador verde a pasar por quirófano para reparar las cuatro facturas producidas en su rostro.

No son de adamantium, pero las cuatro placas –de titanio– colocadas a Buñuel bien podrían convertir al futbolista local en el nuevo “Lobezno” de la competición, tanto por estos nuevos ”complementos” como por su sorprendente capacidad de recuperación. “Me ilusiona como el primer día”, señala Buñuel en su primera semana de vuelta al trabajo con sus compañeros, “sí que es cierto que cuando me hicieron las pruebas y pasé por quirófano, los plazos que me dieron al principio fueron mayores. Estaba mentalizado con que esto podría ser un poquito más largo, pero la evolución está siendo buenísima y al verme con mis compañeros en el verde, con la máscara e ir entrando poco a poco en el grupo... puedes sentirte futbolista de nuevo”.

Cada vez más Buñuel

Buñuel relata el que está siendo su segundo comienzo en la formación racinguista –su lesión se produjo en la tercera jornada–, en un camino de regreso a la competición que podría acortarse, tal y como señala también el doctor Carlos Lariño, presente en el retorno bajo los focos del lateral racinguista.



“Ahora va a ser un proceso más de confianza. No está inflamando la zona y está yendo muy bien, pero dar plazos sería un poco atrevido por mi parte”, señalaba el galeno, “este fin de semana lo vería precipitado, pero no lo descarto, porque estamos a miércoles”.

Así, todo apunta a que el regreso del futbolista navarro –eso sí, manteniendo su condición de "superhéroe" con una máscara de fibra de carbono– será más pronto que tarde, de vuelta con unos compañeros cuyas caras fueron, precisamente, las que le anunciaron en Riazor el alcance de su lesión.

El navarro, durante su comparecencia de hoy



“Cuando las vi, estaban un poco asustados, me di cuenta de que tenía que ser importante”, echando ahora la vista atrás entre risas un Buñuel que, entre otros recuerdos, más o menos nítidos, de ese día figuran “que recordaba perfectamente que había despejado el balón, así que por lo menos me fui con esa tranquilidad y en la ambulancia escuchar el gol del Dépor, y me puso un poco de mal humor”.

Lo que sí tenía claro el futbolista de Tafalla es que “desde el primer momento de la lesión tenía claro que a la primera oportunidad iba a meter la cabeza de nuevo, las veces que hiciese falta. Es mi manera de entender el fútbol. Es lo que me define como jugador, no puedo perder eso. En el primer entrenamiento con el grupo ya llevé dos manotazos al despejar un balón, así que el miedo no va mucho conmigo”, sentencia Buñuel, subrayando que con sus nuevas compañeras de titanio “esto no va a romper”.



Todavía con secuelas, especialmente en lo que a su visión se refiere, y tras pasar un duro posoperatorio –”lo aguantó muy bien para lo que es”, señalaba el doctor Lariño–, otra de las cosas que más echa de menos el navarro, además de volver al verde, es “mirarte al espejo y reconocerte, ser tú. Todavía no hemos llegado a mi cara, pero estamos en proceso”. Un proceso de clara mejoría que avanza al igual que lo hace un equipo que lo espera.