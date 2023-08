Venecia se llena de cine, glamour y bastantes políticos en su primera alfombra roja

Venecia volvió hoy a llenarse de glamour con la apertura de la 80ª edición de su Festival de Cine, con el paso de artistas, rostros conocidos y bastantes políticos por su alfombra roja, seca tras las fuertes lluvias pasadas.



En la gala de inauguración se entregará el León de Oro honorífico a la cineasta italiana Liliana Cavani, pionera del cine europeo y autora del clásico “Il portiere di notte” (Portero de noche, 1974) y que a sus 90 años acaba de estrenar fuera de concurso su película “L’ordine del tempo”.



Posteriormente, se proyectará la cinta de apertura, “Comandante”, un drama italiano ambientado en un submarino de la II Guerra Mundial de Edoardo De Angelis y protagonizado por Pierfrancesco Favino, la primera este año en la carrera por el León de Oro.



Por la alfombra roja veneciana, desplegada ante el Palacio del Cine, desfilaron personalidades -sobre todo- italianas, ya que los actores de Hollywood se mantienen en huelga desde el pasado mes.



Lo que no faltaron fueron los cientos de seguidores y curiosos que se agolparon para lograr el autógrafo de sus estrellas preferidas, a veces a gritos.



Inesperado fue el paso del cineasta Luca Guadagnino, que en un primer momento iba a inaugurar la Mostra con su última película, “Challengers”, protagonizada por Zendaya y Josh O’Connor, pero que finalmente se echó atrás para que la huelga no aguara su estreno.



Por la alfombra roja pasaron músicas y raperos italianos, así como la modelo italiana Bianca Balti, enfundada en un largo vestido de gasa azul celeste, o la alemana Toni Garn, que optó por uno entallado en plata, el color predilecto en esta primera jornada.



La apertura de la Mostra también reunió a algunos de los nombres más queridos del certamen y que este año componen el jurado que el 9 de septiembre anunciará el palmarés y el León de Oro.



Desfilaron el cineasta y presidente del jurado Damien Chazelle, que en 2016 estrenó en Venecia “La La Land”, así como la francesa Alice Diop, Gran Premio del Jurado el año pasado por “Saint Omer”, la neozelandesa Jane Campion, León de Plata en 2021 por “The power of the dog (El poder del perro)” y la estadounidense Laura Poitras, ganadora en la pasada edición por su documental “All the Beauty and the Bloodshed (La belleza y el dolor)”.



En el Lido, la isla que acoge el festival internacional más antiguo del mundo, hubo también mucho político, como el vicepresidente ultraderechista Matteo Salvini, el ex primer ministro Matteo Renzi o el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano.



La gala arrancará con la entrega del León de Oro a la carrera de Cavani y con un discurso de elogio pronunciado por la actriz británica Charlotte Rempling, protagonista de “Il portiere di notte”, la película que la catapultó a la fama mundial.



La Mostra proseguirá mañana con dos potentes películas en la carrera por el León de Oro: “El Conde” del chileno Pablo Larraín y “Ferrari”, de Michael Mann y protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz.