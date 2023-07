Luis Zahera, Xurxo Fernándes e Lume na Palleira, Premios Rebulir

Os XII Premios Rebulir da Cultura Galega 2023 anunciaron este xoves os galardoados: o actor Luis Zahera, o cantante Xurxo Fernándes e o programa Lume na Palleira, da Radio Galega.



Segundo comunicou a organización deste premio, esta edición tivo 324 candidaturas nas súas tres categorías: música galega, artes escénicas e homenaxe.



Así mesmo, os organizadores subliñaron que esta iniciativa ten o obxectivo de "recoñecer ás persoas ou colectivos que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes manifestacións".



O cantante Xurxo Fernándes foi o galardoado na categoría de música galega por "representar a interculturalidad desde o ámbito musical e poñer en valor o propio sen deixar de conectar co alleo".



O actor Luis Zahera foi o vencedor na categoría de artes escénicas pola súa "dilatada traxectoria no mundo da interpretación sen renunciar nunca á súa esencia e raíces galegas", sinalou a organización.



Pola súa banda, o programa Lume na Palleira levou o premio na categoría homenaxe por ser "un dos máximos expoñentes da difusión da música tradicional e a cultura de base desde hai máis de 25 anos", subliñaron os organizadores.



Ademais, o acto de entrega destes galardóns será o 16 de decembro, ás 19,00 horas, no marco da Gala Central do FIR 2023, que se celebrará no Complexo Polideportivo de O Picouto, no Concello de Ramirás.