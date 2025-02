Xuvia busca el relevo para la comisión de fiestas de Santa Rita

Dentro de todos los quehaceres del día a día, la Asociación Vecinal Altea (Xuvia) ha intentado hacerse cargo de las fiestas de su zona, pero, después de intentar compaginar esta misión con familias o trabajos, han asumido que, a pesar de tener más ganas que nadie, no llegan.



Es por ello que, “siempre dando un discurso positivo”, tal y como explica el grupo, están buscando sucesores que se animen a tomar parte en la organización del patrón de Santa Rita durante este año.



Así, durante la jornada de hoy, a partir de las 20.30 horas, el local vecinal –Rúa do Foro, número 43–, acogerá una reunión que convoca a los vecinos y vecinas del barrio “para intentar a creación dunha comisión que organice con garantías” las celebraciones de este ejercicio.



“O ano pasado anunciamos que non íamos continuar. O traballo feito desde o 2022 foi algo excepcional”, aseguran, y es que ellos tenían claro que “non queriamos perder unhas festas que sempre foron un punto de encontro para Xuvia e, nos últimos anos, mesmo para toda a comarca”.



A sabiendas de que recoger este testigo puede sonar imponente, los miembros de la asociación aseguran que este patrón “é máis lixeiro que outros”, puesto que no se celebra en plena temporada. Además, tal y como explica el grupo, “o traballo feito estes tres anos faría que non se comezase de cero, contando cuns remanentes que fan que as contas para a festa estean totalmente saneadas”.

Un nuevo grupo



A pesar de que ganas no faltan, esta celebración ya estuvo parada años atrás, de hecho, como recuerdan los vecinos, “incluso houbo anos que a sacaron adiante os feriantes”.



Al salir del Covid-19, esta agrupación, tras el respaldo de la vecindad, se animó a coger las riendas “para que se fora animando a xente”. Y a pesar de que el balance es positivo, asumen que hubo complicaciones que “fomos solucionando coa práctica”.



Aún así, ellos son parte de una asociación vecinal –que se encarga de organizar diversas actividades a lo largo del año–, no una comisión, y son conscientes de que, si se adscriben a las funciones reguladas para su entidad, la organización de esta celebración no está presente.



A pesar de ello, y en un punto en el que no pueden hacerse cargo de Santa Rita, quieren, lógicamente, continuar con sus tradiciones y, en consecuencia, piden ayuda para que no desaparezca la fiesta en honor a su patrona.



Todos aquellos que estén dispuestos a trabajar para que prevalezcan las costumbres, entre músicas de sesión vermú y verbena, pueden darse a conocer hoy. Los vecinos, al igual que todos los asistentes en mayo, sabrán reconocer el esfuerzo de una nueva comisión.