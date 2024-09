La Xunta reconoce a siete concellos por contar con playas “sen fume”

Cabanas acogía este miércoles la entrega de los diplomas de las categorías de oro y plata que anualmente entrega la Xunta de Galicia en el marco de la Rede Galega de Praias sen Fume, impulsada en 2016 y que actualmente cuenta con 242 playas adheridas de 82 concellos.



El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presidió el acto, acompañado de la delegada territorial, Martina Aneiros, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, además de representantes municipales de las diferentes localidades distinguidas.



Son 45 los concellos que han conseguido el diploma de oro, entre ellos cinco de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Se trata de la localidad anfitriona, Cabanas, y de Pontedeume, Cedeira, Valdoviño y Mañón. Todos ellos declararon libres de humo la totalidad de sus arenales.



En la categoría de plata están aquellos municipios que ya no dejan fumar en la mitad de sus playas, siendo dos de ellos también de las comarcas: Fene y Ortigueira, a los que se han sumado Camariñas, Viveiro, Cambados, Mondariz, Poio y Soutomaior. El reconocimiento a estos municipios busca incentivar su buena labor y llamar la atención de aquellos que todavía no se han sumado a la iniciativa, recordando que el 19% de los gallegos de más de 16 años son fumadores, con una prevalencia mayor en la franja entre los 25 y los 44 años (un 25%).

Protección de la salud



Gómez Caamaño destacó la implicación de Cabanas, recordando que participa en el programa desde 2017 y logró el oro ya el año pasado, repitiendo categoría en este 2024 y reflejando así “o esforzo continuado do municipio na protección da saúde pública e do medio ambiente”.



Por su parte, el regidor cabanés, Fernando Couce, valoró que es “unha honra” para el municipio llevar dos años con la máxima distinción, añadiendo que es “importante continuar con esta iniciativa para mellorar a saúde”.

Velar por el entorno



El objetivo de esta red, explica la Xunta, es “limitar o consumo de tabaco en espazos naturais”, revelándose como una “ferramenta eficaz para protexer a saúde da poboación galega e preservar a natureza”.

El conselleiro remarcó que “a creación de espazos sen fume non só protexe a saúde dos non fumadores, senón que tamén trasmite unha mensaxe poderosa á mocidade: o normal é non fumar”, añadiendo que “esta é unha das claves para previr o inicio do tabaquismo nas novas xeracións e para promover un modelo social máis saludable”.

Incidió asimismo en la importancia de reducir las cifras de tabaquismo y exposición al humo, siendo prioridades de la Xunta, aseveró. En este sentido, recordó que también el medio ambiente se verá beneficiado. Principalmente, sostuvo el conselleiro, porque no fumar en la playa contribuirá a mantener limpios los arenales evitando las colillas, que todavía muchos fumadores dejan abandonadas a su suerte siendo uno de los residuos más contaminantes y difíciles de degradar.