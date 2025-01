La Xunta mantiene abierta la convocatoria de ayudas para entidades deportivas

Durante la jornada de ayer, la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, realizó una visita a las instalaciones del Club de Golf Campomar, en la parroquia naronesa de O Val.



Durante este encuentro con diferente personal de la administración y la entidad, Aneiros aprovechó para recordar que el plazo para solicitar las ayudas del gobierno autonómico para clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, secciones o núcleos de entrenamiento especializado de Galicia finalizará el próximo 30 de enero.



Así, junto con el presidente del club de golf, Francisco Castro, la delegada territorial pudo comprobar de primera mano las inversiones realizadas en las instalaciones gracias a la cuantía recibida en la pasada convocatoria, donde a los de O Val les correspondieron dos millones de euros.



Requisitos



Aneiros recalcó, además, que “para poder acceder ás mesmas é preciso non ter sido sancionada pola federación no ano anterior á convocatoria por conductas violentas, racistas, xenófobas ou intolerantes provocadas polas persoas asistentes, así como non discriminar por razón de xénero nos premios ou requisitos, entre outros”.



En la presente convocatoria, además, los clubs demandantes deberán estar inscritos en la aplicación Actfits-Galicia Activa, que sostiene el Registro de Entidades Deportivas del territorio gallego (RED).



Además, todos los solicitantes tendrán que tener aprobado el Protocolo de Protección dos Nenos, Nenas e Adolescentes fronte á Violencia no Deporte, así como tener una persona delegada específicamente en este ámbito.



En estos dos casos, se establece un plazo de cumplimiento que da margen a las entidades hasta el primer semestre de 2025.