Xerome Vence, gañador do Concurso de Contos Vila de Pontedeume con “O ollo púrpura”

Sempre lle gustou escribir pero non foi ata hai máis ou menos un ano cando comezou a tomarse esta súa afección un pouco máis en serio. Xerome Vence Nieto, de 17 anos e natural de Vilagarcía de Arousa, desprazouse este mércores ata Pontedeume para recibir o premio da trixésimo terceira edición do Concurso de Contos Vila de Pontedeume, dotado con 600 euros.



Da súa obra, “O ollo púrpura”, valorouse a calidade formal e estilo, “fiado en canto á estrutura narrativa”. Tamén a homenaxe que o autor fai á oralidade, “con vontade de reflectir a fala popular, directa e sen filtros, que consegue un equilibrio entre a viveza da narrativa oral e unha complexa estructura, case cinematográfica”. Así se recolle na acta da reunión do xurado, integrado por Antonio Manuel Fraga (escritor eumés), en calidade de presidente; Cristina Fraga (directora e actriz de teatro); Brais Rey Capos (profesor e actor de teatro) e Rocío Tenreiro Villar (profesora de lingua e literatura españolas); e Esther Leira, en calidade de secretaria.



Xunto ao premio concedido a Vence, decidiuse outorgar un accésit ao conto “Perspectiva”, de Rosalía Bernárdez Riopedre, gañadora da anterior edición e que non puido estar presente no acto de entrega. Nesta edición presentáronse un total de nove traballos. “Estou moi contento. Hai xente nova que segue cultivando e consumindo a literatura e certames como estes son maneiras moi boas e exemplares para fomentar que se siga facendo”, destacou o gañador, que ten pensado estudar Maxisterio para ser profesor de Primaria peron sen deixar de lado a arte da escritura, “aínda que sexa como afección”.

Xerome Vence esta mañá trala entrega do premio en Pontedeume



En “O ollo púrpura” inspirouse nunha vivencia persoal pero “basicamente o que quixen recrear foi a fala popular das persoas maiores, nunha avoa, que conta contos como se fose recreando a forma oral na que intervén tanto o realismo como o fantástico, un pouco seguindo a liña de Cunqueiro, do realismo máxico”, explica.



O acto de entrega do premio coicindiu, como é xa tradición, coa conmemoración do día das Letras Galegas, unha data para reivindicar o uso dunha lingua que, en opinión deste mozo de Vilagarcía de Arousa, “hai que seguir fomentando, mais tamén vexo que hai máis xente da que parece que si loita e si emprega o galego no uso diario, persoas que queren falar galego e dignificalo. A loita é moito máis poderosa do que pode parecer”, asevera.