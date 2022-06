Este verano se podrá conocer la riqueza del proyecto Xeoparque do Ortegal a través de 16 rutas geológicas

Los siete municipios que comparten el proyecto Xeoparque do Cabo Ortegal han planificado varias georrutas estivales a través de un programa conjunto y coordinado, que recorrerá los recursos más destacados de la candidatura.



Así, a través de la asociación gestora de la iniciativa, los concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira y Valdoviño ofrecerán 16 itinerarios de divulgación geológica –y también natural y patrimonial– que se repartirán en un total de 71 salidas en distintos días y horarios desde el próximo 1 de julio y hasta el 14 de septiembre.



Estos itinerarios ofrecerán una visión “xeral e asequible a todos os públicos” sobre la riqueza y la exclusividad geológica del entorno del proyecto, que cuenta con seis Geosites –lugares de interés geológico de relevancia internacional– vinculados al Complejo del Cabo Ortegal. Junto a ellos se encuentran diseminados por diversos puntos de la costa y del interior otro centenar de lugares de gran valor para comprender una parte de la historia fundamental del planeta: el orógeno varisco que elevó hace 400 años a la superficie materiales que habitualmente solo se encuentran en el manto terrestre.

Zona costera



La mayoría de los itinerarios propuestos por los siete municipios discurrirán por la zona costera. En Valdoviño, los interesados podrán disfrutar de la Xeorrutas dos Cabos y do Arsénico, observando elementos tan destacados como los sistemas dunares, la falla del municipio y las antiguas minas de arsenopirita –en donde aparecieron cantidades significativas de oro y plata–.



En Cedeira comenzará la primera de las caminatas instructivas –el 1 de julio–, la Xeorruta das Prais Negras, y también se llevarán a cabo posteriormente las Xeorrutas dos Cantís, do Cromo, do Litoral y do Granate, que mostrarán zonas con formaciones rocosas peculiares de anfibolitas, periodotitas y pirogenitas.



Estas últimas rocas también se podrán disfrutar en el concello de Cariño, en donde se realizarán las Xeorrutas do Limo y dos Aguillóns. El programa de recorridos también incluye itinerarios en Ortigueira, como la Xeorruta dos Penidos o las de Os Volcáns y

As Lavas.







Rutas del interior



Más allá de los itinerarios litorales, el calendario estival de las georrutas también reserva espacio para recorridos por los ayuntamientos del interior que forman parte del proyecto. Así, Cerdido ofrecerá la Xeorruta do Cobre –compartida con Moeche–, en la que se visitarán las instalaciones mineras del grupo de Os Carrís /A Barqueira, que fueron clausuradas a finales de la década de los sesenta y que dejaron al descubierto los fenómenos geológicos que generaron minerales ricos en cobre.



Precisamente, con esta misma temática el concello de Moeche organiza la Xeorruta por Mina Piquito –la más corta de todas, con menos de 2 kilómetros de recorrido–, que discurre por las galerías de la antigua mina que a día de hoy se ha convertido en uno de los espeleotemas “máis espectaculares do noroeste peninsular”. Sin abandonar este término municipal, los interesados también podrán participar en la Xeorruta do Toelao, que se acercará a las antiguas canteras da Caleira y que recorrerá, primero, el castillo, la iglesia de San Xurxo y los cruceiros.



El paquete de itinerarios se completará con la Xeorruta das Pías, en San Sadurniño, municipio límite por el sur del Proxecto Xeoparque do Cabo Ortegal. En este itinerario se recorrerá parte del valle estructural del río Castro y también el bloque granítico de Forgoselo, repleto de formaciones rocosas “que non se atopan en ningún outro lugar do territorio aspirante a obter a distinción da Unesco”.

Reservas



Todo el programa de georrutas estará conducido por el doctor en Geología Francisco Canosa y se llevará a cabo entre julio y septiembre, alternando y repitiendo recorridos con el objetivo de que ninguna persona interesada en participar se quede sin hacerlo.



Las distancias que se recorrerán varían en función de la georruta escogida, entre los dos kilómetros la más corta –Mina Piquito– y los ocho de las más largas, como las de O Litoral y Os Penidos. Del mismo modo, las duraciones también oscilan entre las dos y las seis horas, así como la dificultad –siendo la mayor parte de ellas media o baja–. Los recorridos que quizás requieran de una mejor forma física son la Xeorruta das Areas Negras y la do Granate, debido al desnivel que presenta el terreno por donde discurren.



Como novedad, este año las reservas se centralizarán en la web del proyecto –proxecto.xeoparquecaboortegal.gal– y estarán disponibles en gallego, castellano e inglés. Serán gestionadas por la empresa Viaxes Galitur S.L.



El coste será el mismo para todos los itinerarios, nueve euros por persona, que se deberán hacer efectivos a través de la pasarela de pago con posibilidad de cancelar y obtener la devolución del importe hasta 24 horas antes de la fecha señalada para cada ruta.



La empresa de turismo activo Rutas Cedeira organizará, por otra parte, georrutas marítimas entre el puerto viejo del municipio y el Cabo Ortegal, mostrando desde otro punto de vista lugares tan destacados como punta Candieira, Santo André de Teixido o los acantilados do Limo.