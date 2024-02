Vecinos de Santa María de Neda: "el dinero no es importante, lo realmente importante es no tener que vivir pendientes del cielo y dormir tranquilos de nuevo"

“Imos ir ata o final, isto non vai ser unha pataleta duns días, ata que o problema non acade unha solución imos seguir pelexando ante quen sexa necesario”, así se manifestaba ayer el presidente de la asociación de afectados por las riadas de Neda, Jorge López. Éste lamentaba que cuando se cumplen tres meses de las graves riadas que se produjeron en Neda, en la zona de Santa María, dada la confluencia de los ríos Belelle y Besteiro, apenas se ha avanzado. Siguen con los mismos miedos e incertidumbres, con escasas respuestas por parte de las administraciones implicadas (Xunta, Concello y Augas de Galicia) y con más decepción.



Junto a él se reunieron ayer parte de los afectados por las riadas que asolaron la zona el pasado 14 de noviembre. El hecho de que sigan sin percibir ninguna ayuda de las administraciones no es lo que motivó este nuevo encuentro, aunque podría serlo. Los responsables de la asociación, constituida recientemente, quisieron poner en común las novedades del proceso. Durante el acto muchos vecinos mostraron su pesar por sentirse “solos y olvidados” por parte de las administraciones, especialmente por el Concello, del que esperan una respuesta a su petición de reunirse.



Preocupación



La preocupación general no es recibir ayudas –siguen realizando gestiones con aseguradoras–, sino que se acometan actuaciones para que algo así no vuelva a suceder. Alguno de los presentes explicaba que lo peor que les ha dejado el suceso es el “medo no corpo”, la incertidumbre de verse en otra igual. “El dinero es lo de menos, voy comprando cada mes alguna cosita hasta lograr reponer todo lo que el agua se llevó, eso tiene remedio, el no saber si un día te despertarás de nuevo flotando en tu casa, eso sí que es preocupante”, sostienen. Del mismo modo se manifestaba Isabel Salido, quien lamentaba que lo más viejo de su casa tenía solo tres años, pues habían renovado el mobiliario. No obstante, todos coinciden al señalar que ese tipo de cosas materiales duelen pero no tanto como la incertidumbre en la que vivimos, sostiene esta vecina del lugar, que explica que vive en casa con su marido, enfermo crónico, y que "nunca pasamos tanto miedo en nuestra casa".



Otros asistentes recordaban que “estos procesos poden ser moi longos e farragosos”, motivo por el cual apelaron a dejar de lado posibles rencores y pensar solo en el bien común de los afectados, intentando “ser un enlace efectivo entre as administracións, poñendo en común propostas e axilizando un proceso que non interesa que sexa longo, pois as chuvias volven en calquera momento”, manifestó Jorge López.

Los destrozos de las riadas siguen muy presentes en la zona

Isabel Salido

afectada



“Aquí si llueve ya no duerme nadie. No se me quita de la cabeza, y al resto de vecinos les pasa igual, aquel día de hace ya tres meses, mi marido y yo, enfermos y mayores, somos incapaces de coger el sueño cuando llueve, y este año ha sido un año de lluvias frecuentes, intensas y el miedo lo tenemos metido en el cuerpo desde entonces, eso no se supera ya”.

Araceli Bello

afectada



“Mi hijo y yo llevábamos muy poco tiempo en Neda cuanto esto sucedió, nos trasladamos desde A Cabana porque me operaron de la cadera y en un segundo piso no podía salir a la calle, de ahí que nos mudaramos a esta casita en Santa María, donde estábamos felices pero nos llevamos el susto de nuestras vidas, todo fue repentino, no se me quita de la cabeza, yo pensaba que estaba mareándome y lo que estaba era flotando en mi cama, sobre el auga”, recuerda con pesar Araceli. También tiene muy presente como aquella noche horrible "yo escuchaba a los bomberos y lograba comunicarme con ellos por la ventana, ya que estaba todo a oscuras sin luz, pero los escuchaba trabajar cerca de mi casa, ellos me tranquilizaban y me explicaban que no podían llegar a mi domicilio, que me quedara tranquila en casa, me ayudaron mucho, fue horrible, se me viene a la cabeza una y otra vez lo sucedido aquel día, con mi hijo cargándome sin saber muy bien a dónde ir, ya que la puerta estaba bloqueada por el agua".

Jorge López

Pte Asociación de Afectados y afectado

“Neda non é como Cerdido, onde un veciño perdeu todo logo do incendio da súa casa hai uns días. Aquí o primeiriño que fixo o Concello foi crear unha conta corrente e solicitar a colaboración dos veciños para conseguir que o home non quedara na rúa sen nada. Un exemplo de solidariedade veciñal e tamén de bon facer por parte das institucións”.

Actuar rápido para evitar nuevas inundaciones

Ante la falta de avances por parte de las administraciones, los vecinos contrataron un estudio técnico. El informe coincide en sus propuestas con el realizado por Augas de Galicia y trasladado al Concello, del que se informaron en una reunión con responsables del ente en enero. Entre las medidas para evitar futuras riadas se contempla ampliar el puente de Pename, de titularidad municipal, para redistribuir la capacidad hidráulica del Belelle y restársela al Basteiro, pasando a caudales del 80% y del 20%, respectivamente. También se contempla actuar en el puente de la AC-115 y adaptar el PXOM, “medida comprometida por el alcalde durante la campaña”, recuerdan los vecinos. Por su parte, Augas se comprometió a retirar azudes y presas para aliviar los ríos, así como un plan de autoprotección. El informe del ingeniero contratado por la asociación respalda el de Augas e incluye otras acciones, como revisar las actuaciones ejecutadas en el puente de la AC-115 y el río Basteiro, elaborar un análisis de la influencia de los azudes, derivación de los molinos y revisión de muros y fincas. Augas se compromete a actuar donde tiene competencia, ampliando el caudal si fuera necesario, siempre que el Concello asuma las expropiaciones.

Los vecinos lamentan también, que hasta la fecha, del estudio encargado por el Concello a un ingeniero de la zona para conocer sus propuestas nada se sabe, y eso que, según precisan, uno de esos estudios ya se encargó cuando se produjeron las riadas de 2016. De ahí que aguarden con cierta desconfianza las propuestas del Concello.

El Ayuntamiento asegura que está ultimando un estudio global

Por su parte, el gobierno local señaló ayer que “ultima o estudo global” de los ríos Belelle y Besteiro, que será, recuerda, “o que determine a proposta municipal de intervención para evitar que os desbordamentos en As Augas e Santa María se repitan”.



El informe, indican fuentes del ejecutivo municipal, aprovechará los datos del que elaboró Augas, aunque precisan que “a diferenza daquel, estudará todas as alternativas apuntadas polos técnicos autonómicos na procura dunha solución definitiva e realista”.



La administración local pone el foco “na influencia que tería a eliminación ou rebaixe dos azudes que hai nos dous cursos fluviais” y se apunta a la necesidad de “modificar a ponte da estrada autonómica AC-115, que con cinco metros de ancho, estrangula o paso do río por Santa María”. Se insiste, además, en que la ampliación del puente municipal de Pename (de 14 metros de ancho) “por si soa non impediría que se repetira unha riada”.



El gobierno confía asimismo en que la Xunta que salga de las urnas “se comprometa a colaborar economicamente na execución das obras precisas” y recuerda que se han convocado reuniones con los afectados “nos momentos en que houbo medidas ou avances que comunicar”.