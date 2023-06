Valdoviño se suma a Narón, Neda y Cedeira como escenario del festival Jazz de Ría

El festival Jazz de Ría continúa conquistando nuevos territorios a lo largo de la costa ártabra. Este año, en su séptima edición, incorpora un nuevo espacio, Valdoviño, que se suma así a Narón, Neda y Cedeira como escenarios de la cita que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de agosto.



Avanzada ya la fecha, a comienzos de julio se anunciará el programa completo de una iniciativa que sigue fiel al objetivo con el que nació: “converter á comarca de Ferrolterra nun territorio de referencia dentro do mapa dos festivais de jazz, non só musical, se non tamén turística, desde a sostenibilidade e a responsabilidade co entorno natural e social”.

Además de la cuidada selección musical con la que cada año se configura el cartel, la edición de este 2023 incluirá alguna que otra sorpresa enmarcada en la integración del jazz y del patrimonio histórico y medioambiental de Ferrolterra por la que, una vez más, apostará el evento. Todas las actividades serán abiertas, gratuitas y accesibles.



Jazz de Ría desarrolló sus primeras cuatro ediciones en lugares singulares de Ferrol y Mugardos. En 2021 se trasladó a Narón y Neda, en una nueva apuesta que lo llevó a ganar el Premio Organistrum Extraordinario en los Premios Martín Códax de la Música, con el que destacaron sus buenas prácticas en materia laboral, de sostenibilidad e igualdad así como la integración en el entorno, entre otros aspectos.



Colaboración

A lo largo de las seis ediciones celebradas, logró una importante colaboración “e un necesario diálogo entre as localidades que o acolleron unidas polo mar, a tradición marítima e industrial, e a paisaxe natural”. La participación de los vecinos y vecinas y la recuperación de la memoria son también parte de la filosofía de un festival que, una vez más, “presentará un programa sostible e responsable no que eliminará ao 100% o plástico dun só uso empregando billas de auga da traída para o público e repartindo botellas reutilizables para as equipas artísticas e técnicas”.



Explican asimismo que se emplearán envases retornables en las barras y se reeditará también la “Operación Ecovaso”, para animar al público a llevar su propio ecovaso, reutilizando y dándole otra vida “aos que temos na casa doutros festivais”. Para los que no lo lleven, habrá en las barras vasos de cartón reciclado y reciclables. El evento trabaja también con la filosofía “kilómetro 0”, procurando que todo lo que se sirve en el catering para artistas sea de comercio local y distribuido y/o cocinado por empresas de la zona”, apuntan.