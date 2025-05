Unha Cincenta sen tacóns e vexetariana: a reinvención dun clásico da man de Sarabela Teatro no Pazo da Cultura

Poucas das princesas que protagonizan algúns dos contos máis coñecidos puxeron algunha vez límite aos seus namorados, cativadores ou compañeiros de aventuras. Ningunha, que se saiba ata a data, fixo saber ao público os seus gustos persoais pero todos coñecían o irrefreable anhelo que todo o podía: o amor romántico. Con el tamén se puideron ver os mitos que conleva e nunca ninguén se parou a pensar en cal sería a profesión soñada de Brancaneves ou cal era a cor favorita de Ariel.



Sarabela Teatro trae a Narón –este sábado día 17 a partir das 20.00 horas– unha visión diferente dun clásico. “A Cincenta que non quería comer perdices” presenta a unha princesa nunca vista até o momento: vexetariana, de aí o non querer comer nin unha perdiz máis. Depois dunha noite de festa coas amigas esperta na súa casa cando chaman á porta por unha leria cun zapato.



Esta historia, explican desde a compañía teatral, podería ser a de calquera muller, nin máis nin menos. É a vida de alguén que se deixou levar polos ideais clásicos do romanticismo e acabou sendo vítima pero que, aos poucos, comeza a abrir os ollos, a cuestionarse premisas ata ese momento inamovibles.



É dicir, a historia clásica chega a tempos contemporáneos onde á Cincenta “empézanlle a mancar os zapatos, que son moi bonitos pero non para todos os días e o príncipe sáelle un pouco ra”, explican dende Sarabela, deixando entrever parte do carácter diferenciador desta obra. Neste sentido, o gran descubrimento da protagonista é saber que non precisa de fadas madriñas que lle solucionen a vida.



A protagonista non é quen de ver esas “bandeiras vermellas” que van aparecendo na relación e se cuestiona sobre as táboas “que é o amor”. “Ela cae na trampa do romántico e de aí a escolla desta obra. As relacións entre os máis novos están mudando, isto non o inventamos nós, e cada vez son máis intensas pero que non se basean no coñecemento. Son moi rápidas”, expón o colectivo.



Precisamente esta representatividade fai deste espectáculo unha proposta para un público interxeracional. No patio de butacas mestúranse idades, ideoloxías ou crenzas que, curiosamente, conseguen mesturarse grazas á capacidade de empatía que se transmite desde encima do escenario dende o pasado mes de setembro, data de estrea.



Ata o momento, tal e como recoñece a compañía, a resposta por parte do público “é realmente fantástica. Representamos a obra en todo tipo de espazos e para todo tipo de espectadores e cada vez obtemos unha reacción diferente, mais sempre sorprende”, asegura o grupo.



Cunha estética máis que coidada sobre as táboas, os de ourense chegan a Narón para, sempre co humor por bandeira, facer pensar, rir e, por riba, desfrutar da maxia do teatro.