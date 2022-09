“Todas as persoas sumamos”, la campaña municipal de Narón que busca la integración

Varias entidades sociales de la comarca se reunieron ayer en el Concello de Narón para abordar los avances realizados en el marco del proyecto “Todas as persoas sumamos”, impulsado por el consistorio para dar visibilidad a las diferentes capacidades y diversidades de las personas.



En el encuentro participaron las edilas de Benestar Social, Catalina Gracía, y de Ensino e Bibliotecas, Mercedes Taibo, además de representantes de todas las entidades participantes – Aspaneps; Aspanaes; Saúde Mental Ferrolterra, Eume e Ortegal; Áurega; ASCM; AXF; Teima Down Ferrol; Alcer; Nuestra Señora de Chamorro y Cogami–.



Las representantes del Ayuntamiento destacaron el trabajo que realizaron dichas entidades para elaborar material didáctico y divulgativo, que se publicará a través de las redes sociales y la página web del Concello.



Entre este material se encuentra un cuaderno de trabajo e infografías con información de las diferentes diversidades, que servirá para “romper estereotipos” en los centros escolares de la ciudad, a donde será posteriomente

enviado.



Desde el consistorio naronés agradecieron a las diversas entidades su “gran implicación en todas as iniciativas que se impulsan a través deste programa, do que queremos facer partícipes a todas as veciñas e veciños da cidade, para que poidan participar activamente nos diferentes

procesos”.