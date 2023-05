Seis municipios de las comarcas pueden pedir ayudas autonómicas para crear Casas do Maior

La Xunta informó ayer —durante una visita de la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, a la Casa do Maior de As Somozas— de que la Consellería de Política Social e Xuventude mantiene abierto hasta el día 22 el plazo para solicitar ayudas para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes que no dispongan de un centro de día o de un servicio similar.

En el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, cumplen los requisitos los concellos de Neda, A Capela, Cerdido, Cabanas, Cariño y Mañón.

El presupuesto para esta línea de subvenciones, indicó Aneiros, es de 1,9 millones de euros —1,5 para el funcionamiento diario de los centros y 450.000 para su adecuación—.

Este año, como novedad, las promotoras de las casas reciben una cantidad mayor por “asumir os desprazamentos das persoas maiores usuarias”. Se duplica, de este modo, de los cinco a los diez euros por persona y día.

Las Casas do Maior prestan servicio diurno, de forma gratuita, a un máximo de cinco personas mayores de 60 años —hasta ocho horas al día, de lunes a viernes—. La de As Somozas se ubica en un inmueble cedido por el Ayuntamiento.