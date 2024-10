La secretaria general de PPdeG puso en valor la actividad de la empresa Maruxas de Nata

La secretaria general de PP de Galicia, Paula Prado, visitó ayer las instalaciones de la empresa Maruxas de Nata –que cuenta con seis empleadas, todas de la zona y que se amplían hasta diez en periodos de alta producción–, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.



Este acto se enfocó en poner en valor “a contribución inmensa das mulleres galegas ao desenvolvemento económico da terra”, expuso la popular. Junto a ella estuvieron el coordinador de Medio Rural, Avelino Souto, los responsables de Igualdade y de Medio Rural del Grupo Parlamentario Popular, Raquel Arias y Miguel Ángel Viso y la vocal local del partido, Belén Trigo.



Todos los representantes incidieron en la importancia de la empresa –cuyos productos cuentan con el sello de calidad de Artesanía Alimentaria–, a la que consideran “un exemplo do labor das mulleres e especialmente do emprendemento destas no rural”.



“Hai que dar as grazas a todas as que fixeron tanto polo rural galego”, explicó Prado, siendo consciente de que cada vez son más las que apuestan por este entorno.



Asimismo, aprovechó para recordar que su partido cuenta con casi 30 alcaldesas en Galicia, la gran mayoría de ellas en pequeñas localidades, lo que supone la consolidación del compromiso con el medio rural de manera transversal.