San Sadurniño recuperará la celebración de su carrera popular el próximo mes de junio

El departamento municipal de Deportes publicó hace unos días en el portal Emesports toda la información relativa a la séptima edición de la Carrera Popular Concello de San Sadurniño, que también regresa tras dos años suspendida por causa de la pandemia.

El evento tendrá lugar el domingo 5 de junio con salida de la primera prueba a las 11.00 horas, aunque la carrera absoluta comenzará a las 11.30 sobre un trazado de 5 kilómetros que presenta como principal novedad su paso por la zona de Cornide. Otra novedad es que en este 2022 la popular coge el lema «corre por el Medio Ambiente», con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas que viene sufriendo el río Xuvia en los últimos tiempos.





La VII Carrera Popular de San Sadurniño espera repetir el éxito de 2019, cuando se completó el cupo de 650 personas que, como máximo, podían participar en la categoría absoluta. Este año el tope establecido por razones de seguridad y logísticas se rebaja a 500 participantes en la carrera de 5 kilómetros –Sub 16, Sub 18, Senior, Máster M40 y Máster M50–, mientras que en las demás –Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Peques– no habrá límite de inscripciones.





Las categorías inferiores correrán gratuitamente, como siempre, en circuitos de distintas distancias sin salir de la zona del arboreto de conservación de especies autóctonas situado al pie del paseo fluvial. En la carrera grande –cuya inscripción cuesta 5 euros– hay una novedad importante, ya que en vez de dar dos vueltas en la zona de la Bidueda, este año se hará una ronda más grande pasando por la carretera de Ferreira, girando luego hacia la fábrica de tableros y cruzando Cornide antes de regresar al paseo fluvial.





La séptima carrera popular de San Sadurniño es ya una de las citas clásicas para el deporte aficionado de la comarca. Se inició con la colaboración del Concello y del CPI San Sadurniño. Este año figura como organizador solo el Ayuntamiento, que contará con la asistencia técnica de la Federación Gallega de Atletismo. Además también colabora la clínica local Fisio-Che-Ben con un servicio de fisioterapia.





Toda la información puede encontrarse en la web Emesports. El último día para formalizar las inscripciones es el próximo 30 de mayo y no habrá posibilidad de anotarse el propio día de la carrera.