San Sadurniño adquiere para rehabilitar la parcela y la antigua nave de Carnero

El Ayuntamiento de San Sadurniño formalizó el contrato de compra-venta de los terrenos y de la antigua nave de Carnero por 150.000 euros, en donde se encuentran desde hace años las dependencias del departamento de Obras e Servizos.



Con esta acción, el Consistorio se convierte en propietario de la parcela y el inmueble (de 924 metros cuadrados construidos), “de modo que aforrará o alugueiro anual e, ademais, poderá levar a acabo obras de acondicionamento que melloren tanto a funcionalidade das instalacións como o estado xeral da súa contorna”, indica el Consistorio.



La compra, tal y como había anunciado el Ayuntamiento, se financiará con cargo a un crédito del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) sufragado con el Fondo de Cooperación Local. Por su parte, las obras posteriores “poderían conveniarse coa Deputación da Coruña”.



Tal y como explicó el alcalde, Secundino García, el Concello negoció con los actuales propietarios “un prezo asumible e axeitado” y agradeció “as facilidades e a vontade” para lograr un acuerdo “moi beneficioso para o Consistorio, que agora como titular da propiedade, poderá reparar o edificio e adecentar os seus arredores”.

Saneamiento, abastecimiento y zonas verdes

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento anunció que dedicará los casi 34.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) a actuaciones de tipo ambiental o de reequilibrio territorial. En este sentido, desde el Concello explican que se destinarán a inversiones en el saneamiento, el abastecimiento o el mantenimiento de zonas verdes.

Así, de cara al presente ejercicio, se prevén intervenciones como la construcción de un nuevo ramal sanitario en la zona de Piñeiros o la mejora del sistema de drenaje de la potabilizadora de la ETAP del Camiño Arriba.

Desde el Consistorio sadurniñense aprovecharon para reclamar un cambio en la distribución de los fondos del FCA. “A ganancia para as eléctricas está na produción, non no número de muíños. Se agora van producir o mesmo ou incluso máis con menos máquinas, o canon ten que deixar de estar vinculado ao número de aeroxeneradores e relacionarse coa produción”, indicó el alcalde.