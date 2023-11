Reportaje | Narón sabe a nueces

“¿Puedo coger un trozo más?” Esta fue una de las preguntas más repetidas en el mediodía de este lunes en el la casa consistorial de Narón, al término de la presentación oficial de la Tarta de Narón, un evento que reunió a representantes municipales, miembros de la corporación, propietarios de la Pastelería Santy –creadores de la receta–, así como personas implicadas en la marca ya registrada de forma oficial por el Concello. “Está riquísima”, sentenciaron los presentes tras la pequeña degustación.



La edila de Turismo, Natalia Hermida, recordó el largo proceso que supuso la creación de esta sobremesa –regulación, manual de identidad y uso, comercialización y packaging, entre otros aspectos–, que nace con la idea de que la localidad cuente con un producto gastronómico propio y distintivo. “Hai tempo que se puxo en marcha este proxecto co obxectivo de acadar un doce representativo do concello, que formará parte das vidas dos naroneses e naronesas e que será tamén un reclamo turístico que deixe non só un retorno institucional, senón tamén económico para a nosa cidade”, afirmó la concejala, que no quiso pasar la oportunidad de agradecer nuevamente a la familia de la Pastelería Santy su trabajo y “paciencia” para que este dulce naronés pueda ser hoy una realidad.



Su receta –a base de azúcar, azúcar invertido, nuez, huevos, margarina y sal en “las proporciones adecuadas y secretas”, bromeaba Santy Otero– se fraguó de inicio en la búsqueda de algo que fuese “lo más democrático posible”, en relación a que pudiese ser consumida por la mayor parte de la población “sin poder evitar, claro está, las grandes alergias o intolerancias”. Y el resultado, desde luego, no deja indiferente a nadie, con un sabor intenso a nuez que perdura en el paladar, carente de gluten y lácteos.

Daniel Alexandre



Se buscaba, además, una “tarta viajera”, sencilla de manipular y con una duración aceptable en el tiempo sin necesidad de utilizar ninguna máquina para su conservación. También que fuese compacta y no muy quebradiza. “Creemos que hemos acertado, pero eso solo lo sabremos cuando la gente pueda probarla y nos dé su veredicto final”, indicó Otero, sin dejar de recordar que la receta forma parte de la familia, “sobre todo de Ana”.

Día de Narón

Y aunque la boca se les haga agua con solo pensar el delicioso sabor de la Tarta de Narón, para poder degustarla habrá que esperar todavía unos días. El Concello la “guardará” para “un día moi especial”: el 23 de noviembre, día de la localidad y para el que está programada una degustación en la plaza que lleva por nombre dicha efeméride.



“Inicialmente a pastelería Santy será a encargada de elaborar e comercializar esta sobremesa, pero dende o Concello mantemos aberto de xeito permanente o procedemento para que outros obradores e comercializadores que cumpran os requisitos establecidos poidan elaborala e vendela”, apuntó por su parte la alcaldesa, Marián Ferreiro.



Así pues, los personas interesadas pueden comenzar a realizar sus encargos en los dos establecimientos que posee Pastelería Santy –en el cruce de la Avenida da Solaina con la calle Francisco Pizarro, y en la calle Reis Católicos número 24–. Las peticiones podrán hacerse hasta el 21 de noviembre y también a través de los teléfonos 981 385 666 y 981 386 300 (en horario comercial).

Imagen

Precisamente, como dulce característico, la Tarta de Narón irá siempre ligada a una imagen representativa de la localidad, presente en el diseño obra del artista Juanlu Nacha. La iconografía se basa en el Muíño das Aceas y en su nogal. Se podrá encontrar en la propia caja de embalaje, así como en bolsas o pegatinas instaladas en los puntos de venta autorizados.

Embalaje de la Tarta de Narón I Cedida



La tarta va decorada –o bien en el centro o en el lado izquierdo– con las dos llaves ligadas que forman parte del escudo heráldico y bandera de Narón.