Reportaje | Amargo “adiós” al Roteiro de San Bartolomeu por las Fragas do Eume

Poner en valor la vida de la aldea y recordar los caminos que realizaban antaño los vecinos y vecinas de Monfero, atravesando las Fragas do Eume para acudir a las ferias de Pontedeume o a los molinos. Con esta premisa nació el Roteiro de San Bartolomeu, impulsado por Manuel Bouza, que el próximo 5 de agosto llegaría a su undécima edición. Y decimos llegaría porque una “puñalada trapera”, tal y como lo califica este vecino de la parroquia monferesa, impedirá su realización.



Y es que el pasado 2 de marzo, el Consello de la Xunta aprobaba el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del parque, un documento de planificación y ordenación diseñado, tal y como especificaron por aquel entonces desde el gobierno gallego, con el objetivo de “garantir a conservación dos valores, hábitats e principais especies de flora e fauna que alberga este territorio”.



Dicha aprobación, que llega con más de dos décadas de retraso y que ha suscitado las críticas de los propietarios –al no tenerse en cuenta sus alegaciones–, está detrás de la cancelación de la caminata, que contaba este año con 135 personas inscritas, dispuestas a recorrer a pie unos 17 kilómetros para rememorar los caminos “que nuestros abuelos dejaron marcados y cuidados”.



“Llevábamos diez años realizando esta ruta, para la que siempre he solicitado permiso a la Xunta y nunca he tenido ningún problema. Este año me dicen que varios tramos del recorrido entran dentro de las nuevas divisiones del Plan Reitor”, explica Bouza, apuntando al arduo proceso y a los retrasos en el mismo. “La única solución que me dan es que cambie el recorrido y lo haga por pistas de asfalto, apartándome unos 12 kilómetros de la aldea”, añade.



Bouza lamenta que no se vaya a poder realizar el Roteiro el próximo día 5, debido a la tardanza en la confirmación de los trámites. “En mayo hice la solicitud y me contestaron mes y medio después. Si hago lo que se nos pide, cambiar el recorrido, no contaré con el visto bueno antes del día previsto para la ruta. Y no podemos salir sin ese permiso porque me enfrento, como organizador, a un expediente sancionador muy elevado”.



Remarca, asimismo, que se trata de una iniciativa no competitiva y respetuosa con el entorno. “Cuando terminamos el recorrido, siempre revisamos que no quede ni una sola botella y retiramos, por supuesto, toda la señalización. Transitamos por caminos única y exclusivamente públicos, sin adentrarnos en espacios privados y sin invadir zonas sensibles”, especifica. “Supongo que la Xunta estará igual de pendiente y vigilante con los vehículos que sí pasan por zonas que no deben, como lo hacen con lo que ya es una familia, después de tanto tiempo, que se junta para caminar y poner en valor la aldea”.

Zonas

El PRUX divide la superficie del parque natural Fragas do Eume en cuatro zonas diferentes: I de reserva, que incluye ámbitos que requieren de un alto grado de protección; II de uso limitado, espacios con una mayor necesidad de preservación por sus valores naturales de excepcional rareza, interés o fragilidad; III de uso compatible, que comprende áreas con un valor de conservación medio por integrar un cierto nivel de humanización, en las cuales se localizan plantaciones forestales, cultivos y matorrales; y zona IV de uso general, con un importante nivel de humanización, núcleos rurales y vías asfaltadas.



A preguntas de este Diario, desde la Consellería de Medio Ambiente alegan que según la nueva normativa, el recorrido de las pruebas de carácter deportivo solo podrá discurrir “na zona de uso xeral e na zona de uso compatible”, quedando prohibida su realización en las de uso limitado y de reserva.

“Da análise da actividade “XI Roteiro de San Bartolomeu no P.N. Fragas do Eume”, e considerando as características da actividade proposta (en base á documentación achegada) nos tramos que descorren polo Parque Natural Fragas do Eume, conclúese que os treitos que pasan preto do río Parrote e que afecta ás Zonas I, de reserva, e Zona II, de uso limitado, esta sería unha actividade prohibida”, remarcan.



Desde el ejecutivo gallego hacen hincapié, además, en que “non se prohibiu a realización da proba, senón que se limitou o seu desenvolvemento a unhas zonas e ao cumprimento dos devanditos condicionantes”.