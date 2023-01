Os Reis Magos de Oriente visitan a feira e o belén vivente da Barqueira

A Barqueira, en Cerdido, é o centro da celebración de Nadal do día 6, cunha feira de gran sona na que se pode ver o belén vivente e na que, ademais, reciben a visita dos Reis Magos, que tamén asisten á misa que se celebra no lugar. As Súas Maxestades pasaron a espléndida mañá no recinto para asombro dos máis pequenos, que aínda tiveron ocasión de recibir algún presente inesperado.

O belén é outra gran atracción da feira do día 6, cunha representación ao vivo da estampa do nacemento de Xesús e con pastores e animais que recrean como en ningún outro lugar a adoración ano neno recén nacido dos Reis e das xentes da contorna.

A celebración ten continuidade pola tarde, cunha festa infantil no pavillón municipal con inchables e na que tamén fan acto de presenza Melchor, Gaspar e Baltasar.