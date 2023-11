El queso que todos quieren probar cada Navidad se encuentra en Fene

Otro producto de la Navidad que no falta en muchos hogares son las tradicionales cestas. En Bodegas Barral trabajan estos días

muy duro para poder atender todas las demandas que reciben a diario de empresas de la zona y también particulares, que se

decantan, cada vez más, por agasajar a sus seres queridos con este tipo de productos, en lugar de otros regalos más tradicionales.

Las hay para todos los gustos y bolsillos, con alternativas muy variadas, pudiendo optar por una enorme lista de productos, con vino

o sin él, con dulces, productos artesanales, made in Galicia y, como no, con cualquiera de sus vinos o licores. Manuel Domínguez

asegura que cada año “hacemos más cestas”. Indica que las hacen “completamente personalizadas y así es fácil acertar con el regalo”.

Sostiene que en proporción, pese a que en estas fechas las empresas solicitan en gran número las cestas de Navidad para sus

empleados, son mayoritariamente los particulares quienes buscan tener un detalle con productos para disfrutar en familia.