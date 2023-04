Queixas da veciñanza de Narón polo estado do barrio da Gándara

Os veciños e veciñas do barrio naronés da Gándara critican o estado no que se atopa a intersección da rúa Wenceslao Fernández Flórez con Concepción Arenal.

“No hay aceras, más que un bordillo estrecho por el cual no entra ni un niño”, indica Daniel Paredes, residente da zona, que advirte ademais do perigo de atropelo pola escasa visibilidade e pola proximidade dos vehículos ao entrar no vial. “No queremos que pase una desgracia. Hemos hecho un escrito al Ayuntamiento por el estado del pavimento de toda la calle, lleno de baches. No han hecho caso a nuestra solicitud”, lamenta Paredes.

Para este veciño, a inversión necesaria para mellorar as condicións da zona “es pequeña, puesto que no reduciría tampoco plazas de aparcamiento, simplemente estrecharía un poco la calzada para las aceras”, sostén.