El proyecto Cedes Rural Tic de Moeche podría estar finalizado en el primer trimestre de 2024

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se desplazó ayer hasta Moeche para visitar el antiguo recinto de ganado de San Ramón, una nave que se convertirá en un Centro de Dinamización Económica y Social Rural TIC (Cedes) gracias a la aportación de 1,1 millones de euros procedentes de los Fondos de Transición Justa.



En sus 1.500 metros cuadrados se habilitarán un centro de trabajo, un aula de formación en TIC y ocho espacios de coworking, todo ello en un edificio que contará con un sistema de conexión a internet de alta velocidad con tecnología LoRawan y hasta 24 paneles solares fotovoltaicos.



“Como el propio nombre de estos fondos indica, el Gobierno se ha preocupado desde el minuto uno en que estos municipios sufran el menor impacto posible y puedan reconducir su futuro, de una manera justa y equilibrada, hacia nuevas oportunidades, de un modo más acorde a las necesidades del mercado”, apuntó Rivas.

Repercusión

La representante del Gobierno estuvo acompañada en su visita por la regidora del municipio, Beatriz Bascoy, que apuntó a la “repercusión importante” que tendrá el proyecto.

“Vaise instalar unha rede de conexión que, por exemplo, permitirá que o sector gandeiro monitorice as granxas a distancia, ou que as persoas que vivan soas, se queren, poidan ter un apoio e un seguimento a través desta tecnoloxía. Tamén vai haber un centro de teletraballo público e gratuíto, o segundo de Galicia, unha aula homologada e, ademais, desde o concello estaremos obrigados a ter un plan anual de eventos, feiras e encontros que vai repercutir no conxunto de Moeche. As obras son fundamentais, pero o máis importante é o seu contido”, afirmó la alcaldesa.



Bascoy apuntó, asimismo, a que en las próximas semanas se sacará a concurso la redacción del proyecto y que, inmediatamente después, se licitarán las obras.

“Contamos que poidan estar en marcha á volta do verán e que o novo centro quede listo no primeiro trimestre de 2024”, aseveró. Ambas responsables mantuvieron un encuentro previo –de cerca de una hora– a su desplazamiento a la nave de San Ramón. En él Bascoy solicitó más información acerca del despliegue eólico en el municipio. “Seguimos sen ter resposta ás alegacións presentadas”, apuntaba la regidora, que aprovechó el encuentro para demandar “un transporte ferroviario de calidade, que disporá dun equipamento moderno e dun plan de mantemento das infraestruturas efectivo”.



Bascoy y Rivas abordaron, también, la extensión de la banda ancha en el territorio municipal, ya que el plan de instalación de fibra óptica “está deixando algúns domicilios sen opción de conectárense ao servizo a pesar de que a rede pasa pola zona”.