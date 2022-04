Portos inicia los trabajos de dragado en la villa eumesa dos años después de licitarse

Cuando han transcurrido ya dos años desde que se licitara el proyecto de dragado del puerto eumés, técnicos de Portos de Galicia se reunieron en los últimos días con los agentes afectados por esta ejecución y por la inoperatividad en que está sumida la dársena local mientras no se ejecuten los referidos trabajos. En ese encuentro estuvieron presentes el patrón mayor de la cofradía eumesa, Santiago Salgado; Enrique Salvadores, en representación del Náutico Firrete y Javier G. Elespe, representando a la náutica recreativa CN Entrepontes. Todos trasladaron a los responsables del ente autonómico la petición unánime de que el puerto sea navegable, al margen del estado de las mareas.



Cuestiones como el interés por la preservación de los bancos marisqueros, la necesidad de habilitar una plataforma para el embarque para piraguas, y habilitar la rada para poder retomar el proyecto de una segunda línea de pantalanes que pueda dar cabida a hasta 200 embarcaciones, tal y como se había comprometido en 2009, fueron las que se plantearon durante el encuentro con los responsables de Portos.



Los afectados explican que con la solución en mesa de uno de los problemas más habituales en cuanto a dragados, como el qué hacer con los materiales extraídos, –que tendrán cabida junto con los procedentes del dragado de la ría de O Burgo–, el comienzo de los trabajos “será inminente con la realización del estudio topográfico de los fondos del puerto”, como explican desde el colectivo de afectados.



Según la planificación de la obra, que será respetuosa con los intereses de los implicados, los trabajos concluirán pasados tres años



El alcalde de la villa, Bernardo Fernández, manifestó su satisfacción tras el encuentro entre las partes en tanto que se ofrece respuesta a una demanda histórica del pósito eumés, en virtud de un proyecto que “complementa e armoniza coa intención do Concello na recuperación e aproveitamento para usos lúdicos da fachada marítima”.



En la reunión también se abordaron cuestiones como mantener o no el espigón de la playa, la regulación del fondeo y el balizamiento.









Alerta por posible timo





El Concello eumés alertó a través de sus redes sociales de un posible timo vinculado con una encuesta en la que se cita al Concello. Según advierten desde la administración municipal, algunos vecinos recibieron varias llamadas telefónicas de una organización fraudulenta “que afirma que, coa colaboración do Concello, realiza enquisas sobre a calidade da auga e do aire, prácticas deportivas ou hábitos saudables. Despois visitan o domicilio ofrecnedo algún obsequio”. Desde el Ayuntamiento aseguran que esta técnica no es más que un timo y piden a los vecinos que no hagan caso de estas llamadas.