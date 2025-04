Pontedeume rehabilitará el palco de la música con cargo al remanente de tesorería

Pontedeume aprobó recientemente en sesión plenaria un modificado de crédito con cargo al remanente de tesorería que permitirá acometer diferentes actuaciones en el municipio, por un importe de más de 400.000 euros.

En concreto, el ejecutivo local destinará 53.200 euros a la rehabilitación del palco de la música ubicado en la Alameda de Raxoi, así como a la construcción de un nuevo puente de madera en el lugar de Esteiro, en la parroquia de Nogueirosa.



Mientras, diversas reformas en varios puntos de la villa y el suministro de un nuevo vehículo para la Policía Local dispondrán de una cuantía de 350.651,67 euros.



Así, con cargo a esta última partida, se llevarán a cabo trabajos de extensión de la red de abastecimiento de agua potable de A Graña, la pavimentación de los caminos de San Cosme y la segunda fase de mejora en O Castro.



El Concello anuncia, además, mejoras en la capa de rodaje de diversas vías, tales como el acceso al cementerio y a la playa de Centroña, el camino de la Torre (Vilar) o en A Regueira (Andrade).



El concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, aseveró que se trata de “actuacións necesarias e moi demandadas pola veciñanza debido ao estado mellorable no que se atopan as zonas afectadas”. El edil explicó, asimismo, que “unha vez estean conseguidas as autorizacións e sexan licitadas as obras, poderanse acometer os traballos de reparación”.