Pontedeume decreta dos días de luto por la muerte de Manuel Torreiglesias

El Concello de Pontedeume ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de Manuel Torreiglesias. Las banderas ubicadas en todos los edificios públicos municipales ondean ya a media asta y, aquellas situadas en el interior, lucen un crespón negro.

El alcalde, Bernardo Fernández, comunicada ayer lunes la muerte del periodista eumés a los 84 años. El ejecutivo local ha suspendido también todos los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante las dos jornadas.

En la descripción del decreto, el regidor recuerda que Torreiglesias fue declarado Hijo Predilecto de la villa (en septiembre de 2024), teniendo en cuenta aspectos como que "exerceu durante máis de cincuenta anos o xornalismo en prensa escrita, radio e televisión".

El documento firmado por Fernández Piñeiro destaca que su carrera periodística comenzó en 1964, siendo a finales de la década de los 60 "creador, presentador e director de diferentes programas de radio e televisión sempre no eido social e educativo, acadando enorme éxito co seu programa 'Saber vivir' de TVE (1997-2009), no que miles de espectadores o acompañaron permitindo acercar a saúde a todas as xeracións, dende os máis novos aos máis maiores", resalta el Ayuntamiento.

El regidor incide, también, en que "o máis reseñable como alcalde desta vila e que destacamos os eumeses é que en todas as actuacións privadas e públicas tivo sempre a ben dicir que era un eumés".