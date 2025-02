Piden colaboración ciudadana para dar con el conductor del Seat que destrozó un Audi en Narón

Los dueños de un Audi A6 que sufrió un fuerte impacto cuando estaba aparcado en Narón han lanzado un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar a la persona responsable del siniestro.



Santiago Huete y Belén Belizón, dueños del coche, no daban crédito a lo sucedido cuando descubrieron el golpe: “Lo dejamos aparcado en la calle María Soliña, en O Ponto, a las 22.30 horas del día 25 y fuimos a recogerlo doce horas después para ir a trabajar”, explican.



Después de comunicar el hallazgo a la Policía Local de Narón, la Policía Nacional y la Guardia Civil, no dudaron en compartir la foto de su Audi en las redes sociales para tratar de dar con el conductor a la fuga y “que el seguro se haga responsable”, valoran.



De hecho, insisten en que su intención es abordar el suceso de una forma conciliadora y no tener que formalizar una demanda si no es necesario: “De momento no hemos querido denunciar para ver si aparece el dueño; pero es un delito. Sabemos que fue un Seat, un León o un Toledo, de color gris o blanco”, inciden.

Podrán contactar con Belén a través de su Facebook e Instagram, o en el correo electrónico bettstar@hotmail.es.