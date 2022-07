El Pemento do Couto, gran protagonista de la cita gastronómica que ayer reunió a unas 400 personas

Como cada año desde hace ya veintidós ediciones, Narón rindió tributo a su preciado Pemento do Couto con la fiesta gastronómica organizada por el Concello en colaboración con la Cooperativa do Val, la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto y la entidad veciñal de la mencionada parroquia, donde ayer se celebró la cita, avalada, como es habitual, por la gran afluencia de público.



Las personas asistentes pudieron disfrutar así del sabor de un pimiento que cuenta con la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) desde 2010 y que se diferencia de otros, como por ejemplo del de Padrón, por ser dulce, tener un color más intenso y un tamaño entre cinco y siete centímetros. Ayer fueron servidos unos 200 kilos como acompañamiento al menú, a base de churrasco, “cachelos”, pan, agua, vino, café y postre.



La producción de este famoso producto es cada año mayor en cantidad y calidad. Así lo afirma la directora gerente de la Cooperativa do Val, Marta Vázquez, que destaca además la buena campaña de este año. “Este tiempo está ayudando mucho, cuanto mejor tiempo haga, mejor será la producción”, dice. El pimiento necesita sol, de ahí que sea un producto estacional cuya campaña se extiende desde junio hasta septiembre, explica.



Las personas interesadas en adquirir Pemento do Couto pueden encontrarlo principalmente en las tiendas de la propia Cooperativa (en O Val, Serantes, Xuvia y Fene) así como en los supermercados de diferentes cadenas de alimentación.



Actividades



Junto a la degustación, el programa de la fiesta de ayer incluyó también la lectura del tradicional pregón, en este caso a cargo del guía de turismo y actor Suso Martínez, así como una declamación musicalizada con la colaboración del músico Manuel de Felisa.



Dos trovadores ofrecieron una narración de las glorias de los señores de Trasancos y de las tierras donadoras de los pimientos del Couto, para continuar la actividad por la tarde con el baile amenizado por el Dúo Karamba y juegos populares en una zona que congregó a numerosas personas durante toda la jornada.