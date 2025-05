“Pegadas seguras” reúne a más de 300 escolares de seis centros de Narón

Durante la pasada jornada, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, junto con el representante de la Dirección General de Tráfico (DGT), Federico Ceniza Gómez, y el equipo de Educación Viaria, conformado por Pedro Caneiro y Sonia López, se desplazaron hasta el liceo de Xuvia para asistir a una de las sesiones de “Pegadas seguras”, una propuesta que el Concello junto la DGT puso en marcha, en colaboración con la profesora del colegio Ponte de Xuvia, Verónica Ramos Basoa, la implantación de una nueva asignatura en aras de inculcar cuestiones relacionadas con la seguridad vial desde edades tempranas.



A lo largo de esta clase, Ferreiro comprobó de primera mano los diferentes trabajos que se llevan acabo, así como las diversas actividades. Destacó en su visita el hecho de que “a través do xogo e outros contidos atractivos para os menores se poidan formar en áreas como a seguridade e responsabilidade co entorno, respectando normas, coidando o medio ambiente, coñecendo medidas de autoprotección e primeiros auxilios… un labor no que os acompaña o profesorado e no que tamén se conta co apoio das familias”.

Curso 2025-2026



En este sentido, desde el ejecutivo local ponen en valor el interés que suscitó la propuesta, que se materializa en los más de 300 escolares de seis centros –el anteriormente mencionado junto con los colegios de Piñeiros, O Feal, Jorge Juan, Virxe do Mar y Santiago Apostol– que tomaron parte en la actividad. Esta nueva materia se ha implementado en todas estas escuelas durante el tercer trimestre.



La primera edila explicó que este proyecto, que se está desarrollando en las aulas de tercer, cuarto y quinto curso de Educación Infantil, tendrá continuidad durante el próximo año académico y que, además, se extenderá hasta otros colegios. Quiso destacar también la transversalidad de esta propuesta, en la que se contemplan diversos objetivos como puede ser el desarrollo de habilidades prácticas motoras, el fomento de actitudes responsables y cívicas y la exploración del entorno.



Para conseguir estos fines, desde el Concello explican que cuentan con recursos con atractivo para los más pequeños, como puede ser el robot “Pegadas”, la mascota de este programa municipal; cuentos como los de “Moncho e Cuquiña” o “Os Bolechas en Narón”, y un sinfín de propuestas musicales que se complementan con el corredor activo de educación viaria.

Propuestas complementarias



De la misma manera, este programa se completa con otras actividades como puede ser el recientemente estrenado Bicibús que como destacó el edil del área de Seguridad Cidadá, José Oreona, es “un proxecto piloto que permitirá ir aos escolares ao centro –en la actualidad al Ponte de Xuvia y al Jorge Juan– en bici, dun xeito seguro e divertido, apostando novamente pola sostibilidade e a mobilidade activa” o las diferentes charlas que se han realizado en los colegios por parte de los responsables de la DGT.



Asimismo, el equipo de Educación Viaria, encargado de desarrollar diversas propuestas, tanto con los más pequeños como con los adolescentes en los diferentes institutos del término municipal, destaca la importancia que tiene el trabajo con niñas y niños, catalogando de “esencial” la labor que se puede desarrollar desde edades tempranas en las aulas de la localidad.