La parte externa de la ría de Cedeira mejora la calidad de sus aguas

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– publicó ayer la resolución que confirma la mejora de la calidad de las aguas en la parte externa de la ría de Cedeira, la que se localiza entre las puntas Lameda e Chirlateira, por lo que los moluscos bivalvos que se extraigan en esa parte podrán ponerse a la venta previa depuración y no, como hasta ahora, tras someterse a la reinstalación en batea.



Esta área, denominada GAL 02/04, pasa, por lo tanto, de ser zona C estable a zona B. Este cambio, el primero positivo de los últimos tiempos, refleja una disminución significativa de la carga microbiológica de la bacteria E.coli.



Hasta ayer, la costa de Cedeira tenía la peor clasificación, no solo en la parte interna, que se mantiene como zona C estable y, de hecho, obliga a las mariscadoras a pie del pósito local, que se dedican fundamentalmente a la extracción de berberecho en la playa de Vilarrube, a enviar el producto a las bateas de reinstalación de la ría de Ferrol para rebajar primero su carga de coliformes para, después, finalizar su proceso en una depuradora. Solo el marisco que proceda de una zona A puede ponerse a la venta en fresco, según la normativa en vigor.

Tres zonas C quedan en Ferrolterra: una en Ortigueira, otra en Cedeira y parte del banco de As Pías



Con este cambio, quedan todavía tres zonas C en Ferrolterra. Desde el norte, y exceptuando la parte interna de la ría de Cedeira, se mantienen el llamado banco de Camboa –entre el muelle de Ladrido y el extremo sur del puente del ferrocarril– en la ría de Ortigueira (también con clasificación estable), y, ya en Ferrol, la parte externa del banco de As Pías –la zona delimitada entre a el muelle de la playa de Caranza, el de Navantia Fene y las puntas de O Montón y As Pías–, aunque en este caso es una zona C provisional.