Olga Ameneiro tomó posesión en el pleno municipal de Narón en sustitución de Sánchez Fojo

La concejala de Terra Galega (TEGA), Olga Ameneiro López, tomó posesión de su acta en el pleno celebrado en la tarde de ayer. Tal y como indican desde el consistorio, asumirá la Concejalía de Cultura, que ostentó en los últimos años su predecesor, Guillermo Sánchez Fojo.



Durante la sesión plenaria también se procedió, por unanimidad, a incluir en el inventario municipal de bienes el edificio del antiguo centro de salud, con la naturaleza de bien patrimonial. Se aprobó, asimismo, el incremento de las tarifas urbanas de taxi en un 5%, para “paliar a merma na actividade profesional do colectivo dende a pandemia (...) e tamén a alza de custes dos últimos meses”.



Asimismo, se abordó en el pleno la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Concello, que recoge, entre otros puntos, el incremento de categoría de diez bomberos del SPEIS y el aumento de otros diez el próximo año.



La corporación aprobó, además, una modificación extrajudicial de crédito para priorizar dos actuaciones cofinanciadas con cargo a los fondos europeos Edusi: la pacificación del entorno del CEIP Piñeiros y la senda peatonal del Camiño do Edreiro –valoradas en conjunto en 106.000 euros–.

Saneamiento



La propuesta de dictamen sobre la adopción de diversos acuerdos en materia de saneamiento fue otro de los puntos que salieron ayer adelante. En concreto, sobre el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Ferrol en el pleno de agosto para la reclamación a Narón de unas “deudas contraídas con el Concello de Ferrol en concepto de saneamiento”, en la sesión se rechazó dicho acuerdo de liquidación del período de abril de 2017 a diciembre de 2019, así como las liquidaciones complementarias de ese mismo período, “cun reparto de custes establecido unilateralmente por Ferrol”.



Además, la corporación también rechazó las liquidaciones de 2020, “por ese reparto unilateral”, y se solicita el reintegro de 156.394 euros o la justificación debida de las partidas relacionadas con la liquidación. En cuanto al ejercicio de 2021, se pide, al igual que en los anteriores, que el consistorio ferrolano revise de oficio la legalidad de las cuantías.



Narón requiere al municipio vecino que, en el derecho de acceso a la defensa del expediente, facilite una serie de certificados y documentos sobre el procedimiento en curso y también la constitución inmediata de una comisión de estudio, “tal e como se ofreceu dende a administración provincial, integrada por representantes políticos, funcionarais e persoal das empresas mixtas que se designe, xunto con representantes da Deputación para elaborar un estudo de custes obxectivo do servizo e determinar as formas xestoras do sistema, dacordo coa lexislación vixente”.