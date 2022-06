Las obras de la senda peatonal de Narón estarán listas a final de verano

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, junto con el edil de Obras, Pablo Mauriz, comprobaron ayer junto con personal de la adjudicataria y la dirección de obra, el avance de los trabajos de la primera fase de la senda peatonal y ciclista que enlazará los paseos de Xuvia y Freixeiro.





La actuación supone una inversión de unos 580.000 euros y permitirá, tal y como figura en el proyecto, recuperar suelo urbano para usos públicos respetuosos con el medio ambiente y disfrute del entorno de la Ría de Ferrol. La intervención está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020 y enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Ciudad 2020” y también cuenta con una aportación de la Diputación de A Coruña.





La alcaldesa avanzó que los trabajos de esta fase estarán concluidos a finales del verano.





Asimismo, las obras en ejecución de esta primera fase se llevan a cabo entre la avenida Conde de Fenosa (Camino de A Veiga) y el molino de As Aceas. En la zona se habilitará, tal y como recordó Ferreiro, un tramo de unos 22.000 metros cuadrados paralelo al cauce del río Freixeiro en el que se construirá una zona de descanso de unos 15.000 m2 con y mesas y bancos. “A adquisición por parte do Concello dos terreos permitiranos recuperar un tramo natural integrado no núcleo urbán da cidade co fin de poñelo en valor e crear un amplo pulmón verde”, destacó la regidora.





Asimismo, Ferreiro recalcó que esta intervención “complementarase cunha segunda fase, de similar investimento, que permitirá enlazar a través desa senda peonil e ciclista os paseos de Freixeiro e Xuvia”. Además, se mostró confiada de que los vecinos puedan disfrutar “á maior brevidade” de esta senda.