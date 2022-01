Nogueirosa se alza con el premio del concurso Nadal en parroquias de Pontedeume

Con el final de la Navidad son muchos los que han aprovechado este fin de semana para retirar la decoración que engalanó casas y balcones desde el pasado mes de diciembre. El Concello de Pontedeume aprovechó la ocasión para entregar también los premios del primer concurso de decoración “Nadal en Parroquias”, una iniciativa que se centró en la decoración a partir de materiales reciclados, con el objetivo de implica a los vecinos en los adornos de estas fechas a la par que fomentar el reciclaje y darle una mayor visibilidad a las parroquias del municipio.





Así Nogueirosa se alzó con el premio a la mejor parroquia de esta primera edición, un galardón que distingue la decoración de los conjuntos de viviendas pertenecientes a una única parroquia.





En el apartado individual, los vecinos Alma Cendán y José Manuel Cendán, se hicieron con el premio a la vivienda mejor decorada. Recibieron por ello un diploma acreditativo y una cesta con productos locales.





El jurado evaluó las viviendas presentadas al certamen donde se constató una clara apuesta por los materiales reciclados, uno de los requisitos del concurso. Nacimientos en jardines, iluminación en árboles y otros elementos componían algunas de las decoraciones más vistosas que durante las últimas semanas se pudieron ver en algunas viviendas del municipio. Y es que el certamen permitió la participación de las personas que decorasen su balcón, ventana, puerta, fachada o jardín exterior en las diferentes parroquias del concello –Andrade, Boebre, Centroña, Nogueirosa, Ombre y Vilar–.





“Nesta primeira edición do Concurso de Nadal en Parroquias buscabamos non só fomentar a decoración das vivendas, senón tamén dinamizar as nosas parroquias e involucrar a reciclaxe”, indicó Manuela García, concejala de Parroquias de Pontedeume.