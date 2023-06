Narón ultima la creación de una comisión por la proliferación de moscas en la zona de O Val

La regidora en funciones de Narón, Marián Ferreiro, ha remitido una comunicación a diferentes administraciones –Consellerías de Sanidade e Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias; delegación territorial de la Xunta en Ferrol; delegación del Gobierno en Galicia y AVV “Os Irmandiños”– para que designen a las personas que formarán parte de la comisión que aborde la problemática derivada de la proliferación de moscas en la parroquia de O Val –tal y como había acordado el pleno el pasado mes de mayo–.

Desde el ejecutivo local se explica que, una vez se designen a los representantes –entre los que también habrá uno de cada grupo de la corporación– se podrá fijar una fecha para mantener un primer encuentro, con el objetivo de agilizar la erradicación “deste grave problema” que padecen los vecinos y vecinas de la zona.

Así las cosas, la constitución de esta comisión permitirá coordinar los trabajos y gestiones entre los diferentes organismos para “tratar de atopar o foco do que proceden as moscas e así poder erradicar este problema”, aseveran desde el ejecutivo naronés.

Ferreiro lamentó el hecho de que a los pocos días de enviar la comunicación, “dende a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias xa se desmarcaran da mesma, alegando que descartaron que a orixe desta situación sexan as explotacións gandeiras ou a xestión das dexeccións dos seus animais”.

Desde el Consistorio considera que, a falta de identificar la procedencia del foco, “deberiamos traballar conxuntamente todas as administraciós co fin de axudar ás veciñas e veciños, que son os que día a día continúan a padecer un problema do que descoñecemos a orixe e no que toda a axuda é precisa nestes momentos”.