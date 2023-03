Narón promueve en Semana Santa la actividad "Móvete na Casa da Mocidade"

El edil de Mocidade de Narón, Pablo Mauriz, dio a conocer la iniciativa municipal “Móvete na casa da Mocidade”, un proyecto dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años concebido como un espacio de socialización en torno al juego.



Se desarrollará coincidiendo con el periodo no lectivo de Semana Santa, los días 3, 4, 5, 8 y 10 de abril en horario de tarde, de 17.30 a 20.30 horas –sin necesidad de inscripción previa–.



En esta propuesta se ofrecerán talleres y espacios que funcionarán de forma continua. Habrá, además, una zona de videojuegos, otra de juegos cooperativos –futbolín, dardos y juegos de mesa–, un espacio de lectura juvenil y otro creativo.



Así pues, cada día se llevará a cabo un taller centrado en una temática, comenzando el día 3 con “Xornadas de presentación con dinámicas de grupo”; continuando el 4 con “Scape room medioambiental”; el 5 con actividades de reciclaje creativo con crochet; el 8 basado en el “Lettering”; y terminando el día 10 con “Xornadas de xogos de rol e de mesa”.



“Trátase dunha oferta moi variada, deseñada pensando nas idades das persoas ás que se destina esta iniciativa e que parte da aposta do goberno local por ampliar a oferta de ocio do colectivo e dinamizar a Casa da Mocidade con propostas diferentes e que, como no caso do programa Casa Aberta que se levou a cabo no Nadal, tiveron unha excelente acollida”, indicó Mauriz. La iniciativa busca, asimismo, fomentar la relación entre iguales dotándoles de un espacio propio.

Curso de carnicería y charcutería

En otro orden de cosas, el Concello de Narón informó de la apertura del plazo de inscripción en el curso Carnizaría e Chacinería del Programa Municipal de Formación. Se ofertan 15 plazas para mayores de 18 años, empadronados en Narón y en situación de desempleo.

La acción consta de un total de 415 horas. Se impartirá del 3 de abril al 28 de julio en el centro Irmás Froilaz de A Gándara. La solicitudes pueden realizarse hasta el 27 de marzo en el Rexistro y la Sede Electrónica.