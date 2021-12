Narón presenta unos presupuestos de 35,5 millones para el próximo año

El gobierno del Concello de Narón presentó ayer en la Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas los presupuestos para 2021 valorados en 35.589.795 euros, que se llevarán al pleno de la próxima semana. Un documento económico del que la alcaldesa, María Ferreiro, destacó estar marcado una vez más por la pandemia “e nos que a prioridade será un ano máis a atención ás persoas, polo que son uns orzamentos principalmente sociais”.





En el capítulo de inversiones se destinarán importantes partidas para acometer dos de los proyectos de mayor envergadura de los que tiene entre manos el Concello: la rehabilitación del molino de Xuvia y la construcción de un tramo de la senda peatonal y ciclista que enlazará el molino de As Aceas con el parque fluvial río Freixeiro, concretamente el que va desde As Aceas hasta el Camiño do Peregrino. Ambos proyectos están cofinanciados por fondos europeos. “En conxunto estas dúas actuacións suporán un investimento que ronda os 900.000 euros, unha contía coa que apostamos por recuperar unha parte importante do noso patrimonio arquitectónico e natural, ao tempo que ofrecer ás nosas veciñas e veciños novos espazos municipais”, recordó. Además los presupuestos del próximo año reserva cerca de 433.000 euros para la dotación de una zona verde con equipamiento en el entorno de la calle Camiño do Peregrino. A estas actuaciones se suma la recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente a lo que se destinarán unos 374.000 euros –actuación financiada con el Plan Edusi–.





Centro de salud

Los presupuestos de 2022 también recogen una partida de 600.000 euros que se reservarán para acondicionar el aparcamiento del centro de salud, un proyecto que también contará con financiación europea. “É unha obra moi necesaria na que levamos tempo traballando, para a que realizamos un proxecto e que a medida que avancen os prazos que requiren este tipo de subvencións levaremos a cabo para habilitar preto de duascentas prazas”, recordó Ferreiro.





La ampliación de la red de saneamiento en el término municipal; la reposición del firme de algunos viales; la adquisición de material para la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón; mejoras energéticas en el polígono de Río del Pozo; y reformas en instalaciones municipales figuran también entre las inversiones recogidas en el documento económico.





Unos presupuestos de los que el edil de Facenda, Román Romero destacó el incremento de la partida destinada para Parques e Xardíns –un 64% más que el año pasado–. Igualmente crecen también las partidas para Maiores –54%–, Igualdade –32%– o Educación –26%– en un año en el que, como recordó Ferreiro, se mantienen “os impostos conxelados, incrementando na medida do posible os baremos de bonificacións para axudar ás familias máis vulnerables e sen débeda bancaria, factor este último que segue a marcar a estabilidade da xestión realizada nos últimos anos”.





“A xestión realizada dende o Concello permite incrementar estas e outras partidas, o que supón importantes melloras nos citados servizos públicos e de atención á cidadanía, grazas á consecución de máis fondos europeos para materializar varios proxectos na cidade”, concluyó Romero.