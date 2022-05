Narón pide formar parte del protocolo energético debido a su potencial de empresas

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra

(AEF), Ángel José Torreiro, firmaron el viernes tres cartas dirigidas al Gobierno central, la Xunta y la Federación Española de Municipios e Provincias instando a las administraciones a que incluyan a Narón en el protocolo de Transición Xusta de As Pontes. En el acto de la firma estuvo también presente el edil de Promoción Económica de Narón, David Pita.





La regidora local recordó que en noviembre del año pasado el Ayuntamiento aprobó en el pleno una moción en la que se solicitaba la inclusión del municipio en el ámbito geográfico del convenio, una petición que, “lamentablemente no fue atendida”.





“Para sorpresa do Concello e do propio tecido empresarial desta cidade, tanto o Goberno central como a Xunta continúan de-soíndo a nosa petición, que non é outra que que se inclúa a Narón no Plan de acción urxente para comarcas do carbón e centrais en peche 2019-2021, como municipio afectado polo peche da térmica pontesa”, indicó.





En el escrito se alude a la trayectoria empresarial de Narón y a las graves consecuencias que supondrá quedar fuera del citado plan. Ante la actual situación, desde el Ayuntamiento y la AEF advierten sobre “o impacto dos peches sobre as empresas asentadas na cidade, que será considerablemente superior ao doutros concellos que forman parte dese plan de actuación urxente, atendendo a que Narón é actualmente o motor industrial da comarca e nesta localidade teñen as súas instalacións varias empresas que traballan como subcontratas ou subministradoras de materiais e/ou servizos para a térmica pontesa”.





El cierre de la central térmica de As Pontes, tal y como denunciaron Ferreiro y Torreiro en su intervención, “suporá previsiblemente o despido de persoal das compañías asentadas en Narón ante a falta de carga de traballo procedente das citadas instalacións”.