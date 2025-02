Narón impone 14 multas en tres días contra dueños de animales

El Concello de Narón anunciaba a finales del pasado mes de enero que se iba a llevar a cabo la activación de una campaña con motivo de reforzar el cumplimiento de la política sobre bienestar animal y salubridad pública del municipio.



Así, durante las pasadas jornadas, los agentes de la Policía Local que tomaron parte en esta iniciativa –sin uniforme reglamentario–, se ocuparon de cuestiones como la comprobación del estado del microchip, el uso de correas así como la adecuación de las mismas o si los dueños recogían las deposiciones de los animales.



Después de casi un mes, el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, valoró esta propuesta del ejecutivo en la que, en solo tres días “se formalizaron catorce denuncias a outros tantos propietarios y propietarias de animais de compañía”, aseguró el concejal.



En esta línea, el ejecutivo de Terra Galega expone que un total de los 13 expedientes fueron motivados por llevar a perros sin correa cuando, como recordó Oreona, “está prohibido facelo nas vías públicas, tendo que levar correa e colar ou outro elemento de suxeción”. El protocolo se aplicó una vez más pero, en este caso, porque el animal no tenía chip reglamentario, que es obligatorio por ley.



De esta manera, desde el Concello recalcaron la importancia de que aquellos que tengan un animal de compañía “cumpran a normativa en vigor, respectando a tenza responsable dos mesmos e unha convivencia social pacífica e segura, tal e como se establece na ordenanza”.



El edil de Seguridade Cidadá aprovechó para reclacar que no solamente estas dos cuestiones son motivo de multa en el término minicipal, sino que “se controlan outras infraccións, como non recoller as deposicións dos animais de compañía, unha acción tamén sancionable e que repercute directamente no conxunto da cidadanía, que non é a culpable do incivismo das persoas que, afortunadamente cada vez menos, non recollen os excrementos das súas mascotas, co que iso supón para o mantemento en condicións das rúas, beirarrúas e xardíns”, aseguró.



Los vecinos



Las redes sociales se han hecho eco, una vez más, de la opinión de la vecindad afectada por esta nueva campaña. Así, algunos naroneses ya han dejado claro que, a pesar de estar a favor de este estilo de iniciativas, “hay quien vive en pisos, y los perros necesitan correr y jugar”.



A pesar de que el término municipal cuenta con un total de cuatro parques caninos –en A Gándara, Xuvia, A Solaina y Cadaval–, los dueños de estos fieles compañeros hacen hincanpié en el mal estado de estas instalaciones, sobre todo en época de lluvias, puesto que los suelos “se convierten en auténticos barrizales”, lo que supone un trabajo extra al llegar a las casas. Aseguran que, a pesar de que existan estos espacios, “no están bien acondicionados”.



Con todo, desde la Policía Local, tal y como se ha avanzado, “se continuará velando polo cumprimento desta ordenanza en particular, con saídas sen o uniforme regulamentario e tamén uniformados, como xa se fai ao longo do ano”. l