Narón y Asfedro se unen para evitar que los menores consuman alcohol

“A modiño: a festa é túa, elixe como vivila” es el lema de la campaña que han impulsado en los institutos de O Feal Jorge Juan y As Telleiras el Concello de Narón y la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro). El objetivo de la iniciativa –que presentaron la alcaldesa, Marián Ferreiro; la presidenta de Asfedro, Sari Alabau, y la educadora social de la entidad, Rebeca Graña– es reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol entre los adolescentes.



Participaron un total de 144 estudiantes de 3º y 4º de ESO, que exploraron escenarios hipotéticos durante una noche de verbena y que recibieron pulseras con la frase “A modiño” para reforzar el mensaje de moderación y la responsabilidad en las decisiones relacionadas con el ocio.

“A través desta campaña tentamos promover unha conciencia crítica entre os menores, sensibilizalos sobre os riscos do consumo, e nesa liña xoga un papel fundamental Asfedro, á que lle agradecemenos no marco do convenio que mantén co Concello que levase a cabo unhas presentacións interactivas nas aulas”, explica el Consistorio.

Por su parte, la educadora de la asociación, encargada de llevar a cabo las presentaciones interactivas, recordó que “é importante retrasar a idade de inicio de consumo de alcol, tamén loitar contra a desinformación sobre este tema e facer reflexionar á mocidade, que tivo unha resposta moi positiva a esta campaña”. La propuesta cuenta con la edición de vídeos, que se podrán en las redes sociales del Consistorio.