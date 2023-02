Narón apoya la solicitud de los vecinos de Xuvia y San Xiao para dotar a la DP-5404 de aceras

El pleno de la corporación de Narón sacó adelante en su sesión de ayer por la tarde una declaración institucional de apoyo a la solicitud de los vecinos y vecinas de Sedes y San Xiao para dotar de aceras a la carretera de titularidad provincial DP-5404 que une las localidades de Xuvia y Valdoviño.



Los residentes en dichas zonas presentaron un escrito a finales del pasado año en la Diputación de A Coruña solicitando la creación de estos andenes peatonales, dada la peligrosidad para el tránsito de personas del citado vial. “A corporación entende tamén como necesaria esa petición, reivindicando que se constrúa, como mínimo, unha beirarrúa”, indicaron desde el Consistorio al culmen de la sesión.



En otro orden de cosas, los grupos municipales de Terra Galega (TEGA), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentaron una moción –respaldada también, en esta ocasión, por los ediles del Partido Popular (PP)– con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Interncional de

la Mujer.



En el texto se manifiesta el “firme compromiso do Concello de Narón coa defensa e o fomento da Igualdade entre homes e mulleres, non só o 8M senón todos os días do ano”. Asimismo, los grupos se comprometen en la moción a apoyar todas aquellas convocatorias feministas para conmemorar este día, así como a instar al resto de administraciones públicas a incrementar los recursos económicos que destinan a las políticas relacionadas con la igualdad.



A mayores, apuntan desde el ejecutivo naronés, se le solicita a la Xunta la creación del Instituto Galego das Mulleres y la aprobación de un Plan de extensión de los servicios públicos en materia de cuidados, entre otros puntos.



En la sesión celebrada ayer se aprobó, además, el nombramiento de la Muller do Ano 2023, cuya identidad no se desvelará, sin embargo, hasta el desarrollo del programa de actos relacionados con el Día Internacional de la Mujer, en el que ya se trabaja.